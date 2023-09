Parque Portugal exalta a cultura chinesa com 2ª edição do Festival da Lua

Evento acontece sábado e domingo, 16 e 17 de setembro, com programação para todas as idades

Neste sábado e domingo, 16 e 17 de setembro, será realizada a 2ª edição do Festival da Lua, evento que valoriza a cultura milenar da China. O local será o Parque Portugal (entrada pelos portões 5 e 7) e contará com a presença de autoridades brasileiras e chinesas. Serão dois dias de evento com uma variada agenda de oficinas e apresentações artísticas para todas as idades. Todas as atividades são gratuitas.

O Festival da Lua Campinas é um projeto realizado com patrocínio da CPFL Energia, por meio dos apoios do Instituto CPFL, Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Campinas, Carbono 60 e Associação Shaolin Chan. No site do evento todas as informações sobre a programação, inscrições para as oficinas e horários detalhados: https://www.festivaldaluacampinas.com.br

Segundo os realizadores, a 1ª edição do Festival, em 2022, foi um grande sucesso fazendo com que as pontes culturais entre Brasil e China fossem fortificadas. Na programação, a sinergia entre cultura chinesa e brasileira. Para as crianças: oficinas de dança do leão, tambor chinês e dança do dragão e pintura de rosto. Para os adultos: oficina de pintura e escrita chinesa, Tai Chi Chuan e Lanterna Chinesa. Além das oficinas, o palco principal do evento contará com apresentações durante todo o dia de formas do Kung Fu, Dança do Leão e Dança do Dragão.



Programação Festival da Lua Campinas 2023

Palco Sábado (16/09)

– Abertura Cerimonial, das 10h às 11h

– Dança do Leão com crianças, das 11h às 11h30

– Dança do Leão, das 12h às 12h30

– Formas de Kung Fu, das 13h30 às 14h

– Música Instrumental Chinesa das 14h30 às 15h

– Dança Chinesa, das 15h30 às 16h

– Canto Chinês das 16h30 às 17h

– Formas de Kung Fu, das 18h às 18h30

– Dança do Dragão, das 18h30 às 19hs

Palco Domingo (17/09)

– Dança do dragão, das 09h30 às 10h

– Dança do Leão, das 10h30 às 11h

– Formas de Kung Fu, das 11h30 às 12h

– Dança do Leão, das 12h30 às 13h

– Música Instrumental Chinesa, das 14h30 às 15h

– Dança Chinesa, das 15h30 às 16h

– Canto Chinês, das 16h30 às 17hs

– Formas de Kung Fu, das 17h30 às 18h

Oficinas – Sábado e Domingo (16 e 17/09)

– Oficina de Escrita Chinesa, das 11hs às 12hs

– Oficina de Pintura Chinesa, das 13hs às 14hs

– Oficina de Lanterna Chinesa, das 15hs às 16hs

– Oficina de Corte de Papel, das 16h30 às 17h30

Oficinas infanto-juvenis – Sábado e Domingo (16 e 17/09)

Oficina de Dança do Leão – 11h30 às 12h30

Oficina de tambor Chinês – 15h às 16h

Oficina Dança do Dragão – 16h30 às 17h30

Atividades infantis – sábado e domingo (16 e 17/09)

Pintura facial infantil – das 10h às 17h30

Espaço de Pintura Infantil – das 10h às 17h30

Tai Chi Chuan – sábado e domingo (16 e 17/09)

Tai Chi Chuan – 11h às 12h

Tai Chi adaptado – 12h30 às 13h30

Tai Chi Chuan – 15h30 às 16h30

Serviço

2ª edição do Festival da Lua Campinas

Datas: 16 e 17 de setembro (sábado e domingo)

Horário: 10h às 20h

Local: Parque Portugal – Entrada pelos portões 5 e 7

Entrada gratuita