PARQUE SANTA MARIA RECEBE HOJE MAIS UMA EDIÇÃO DA FEIRA NOTURNA

A Feira Noturna de Jaguariúna desta quarta-feira, dia 15 de abril, acontece no Parque Santa Maria, das 17h às 22h, e tem entrada gratuita.

A programação musical ficará por conta da Banda KéGraça tocando o melhor do samba e pagode.

A Feira Noturna é promovida semanalmente pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e conta com barracas de frutas, verduras e pasteis, artesanato local, entre outras, atraindo moradores e turistas. Também há brinquedos para as crianças e praça de alimentação com food trucks.

Serviço:

Feira Noturna de Jaguariúna

Data: hoje, 15/04

Horário: das 17h às 22h

Atração musical: Banda KéGraça

Local: Parque Santa Maria

Endereço: Rua José Alves Guedes, 1.003 – Jardim Sonia

Arte: Divulgação