Segunda rodada do Campeonato de Futsal de Holambra começa com seis jogos nesta semana

Competição reúne 15 equipes e cerca de 300 participantes no Ginásio Municipal com entrada gratuita

A Prefeitura de Holambra inicia nesta semana a segunda rodada do Campeonato Municipal de Futsal 2026, com jogos programados entre quarta-feira, dia 18, e sexta-feira, dia 20, no Ginásio Municipal de Esportes.

A rodada começa na quarta-feira com os confrontos entre Real Holambrense e Arsenal Fênix Futsal, às 19h15, seguido de Pavilhão 019 e Roma Holambra, às 20h. Na quinta-feira, entram em quadra Itaposse e Los Hermanos, às 19h15, além de Fênix e Bang Bang, às 20h.

Já na sexta-feira, a programação segue com Grêmio e Paysanduba, às 19h15, e Juventude e Atlético, às 20h, encerrando a rodada.

A competição teve início no dia 11 de março e conta com a participação de 15 equipes, reunindo cerca de 300 pessoas entre atletas e integrantes das comissões técnicas. Os jogos são realizados sempre às quartas, quintas e sextas-feiras, a partir das 19h15, com entrada aberta ao público.

De acordo com o diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello, o campeonato vai além das disputas dentro de quadra. Segundo ele, o esporte desempenha papel importante na integração social, contribuindo para a qualidade de vida e fortalecendo o convívio entre os participantes e a comunidade.

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