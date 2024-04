Passeio ao Parque Aquático do Grupo da Terceira Idade

A Prefeitura de Engenheiro Coelho anuncia mais um passeio incrível para o grupo da terceira idade. Neste mês de maio, quando nossa cidade completa 33 anos, o Grupo realizará um passeio no parque aquático Thermas Water Park, em São Pedro, prometendo muita diversão.

Aqui estão todos os detalhes que o Grupo da Terceira Idade precisa saber:

Data do Passeio: 17 de maio, sexta-feira.

Inscrições: Abertas a partir de segunda-feira, 29 de abril.

Local das Inscrições: Rua Eufrozino Gomes, número 119, Jardim São Paulo.

As inscrições são exclusivas para os assistidos do Grupo da Terceira Idade no Fundo Social. Garanta já a sua vaga e não perca essa oportunidade!

Realização da Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Assistência Social, em parceria com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Fundo Social.

Mais um passeio incrível sendo preparado para o grupo da terceira idade, que promete ficar marcado no coração e na memória de todos!