PAT de Amparo começa outubro com 85 vagas de emprego

O PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador de Amparo disponibiliza 85 vagas de emprego para a segunda-feira, 2.

O interessado pode enviar o currículo para o e-mail pat.emprego@amparo.sp.gov.br informando a vaga de interesse, o número do PIS ou CPF e anexando o currículo

As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia e, por isso, a relação divulgada tem alterações.

O atendimento presencial acontece na Central de Atendimento ao Cidadão, na Avenida Bernardino de Campos, 705, Ribeirão, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Confira

Agente de vendas de serviços (ter experiência comprovada na função, ensino médio completo, CNH A/B em dia e habilidade com pacote office e redes sociais; aceita somente pessoas de Amparo)

Ajudante geral na retífica de motores (ter experiência comprovada em carteira e ensino médio completo; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Ajudante de mecânico de manutenção de máquinas (ter experiência em carteira, ensino médio completo, CNH A/B, cursos NR 35 e soldas Mig e Tig serão em diferencial; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul. Pedreira e Serra Negra)

Ajudante de serralheiro (ter experiência em carteira, ensino fundamental completo, CNH A/B em dia e disponibilidade p/ viajar a trabalho; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Santo Antonio de Posse)

Ajudante de serralheiro (trabalhará em Pedreira, ter experiência em carteira e ensino fundamental completo; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Santo Antonio de Posse)

Assistente de serviço de contabilidade (ter experiência comprovada na função e ensino superior ou técnico em contabilidade, financeiro ou administração; aceita pessoas de Amparo, Morungaba, Pedreira e Santo Antonio de Posse)

Assistente de vendas (ter experiência comprovada na função e ensino médio completo; aceita pessoas de Amparo, Morungaba, Pedreira e Santo Antonio de Posse)

Atendente de lanchonete (vaga somente para PCD – pessoa com deficiência; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de cozinha (vaga somente para PCD – pessoa com deficiência, ter ensino fundamental completo; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de cozinha (ter experiência comprovada em carteira, ensino fundamental completo, CNH A ou B, carro ou moto para/ ir ao trabalho, trabalhará de segunda a sábado das 14h às 22h20; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de cozinha (trabalhará em Serra Negra, ter CNH A/B e veículo próprio, trabalhará em escala 6×1, aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul e Serra Negra)

Auxiliar de escritório (vaga para menor aprendiz, ter ensino médio completo ou estar cursando, aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de funileiro (ter ensino fundamental completo, experiência comprovada na função e disponibilidade de horário para trabalhar de segunda à sexta das 08h às 17h e aos sábados das 08h às 12h; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna e Serra Negra)

Auxiliar de logística (ter experiência comprovada na função e ensino fundamental completo; trabalhará das 23h às 07h, aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de manutenção predial (ter experiência comprovada em carteira; aceita pessoas de Amparo e Monte Alegre do Sul)

Auxiliar de manutenção predial (ter experiência comprovada em carteira; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Auxiliar de montagem de máquinas (trabalhará em Socorro, de segunda a quinta-feira das 7h30 às 18h, às sextas-feiras das 7h30 às 17h, ter experiência em carteira; aceita pessoas de Amparo, Pinhalzinho, Bragança Paulista e Lindóia)

Auxiliar de refrigeração (ter CNH A/B em dia, curso técnico ou profissionalizante em elétrica, eletrônica, mecânica ou áreas correlatas; aceita pessoas de Amparo, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul e Pedreira)

Auxiliar fiscal (ter ensino técnico em contabilidade ou superior em ciências contábeis ou administração; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Tuiuti)

Barman (ter experiência em carteira e ensino médio completo; aceita somente pessoas de Amparo, trabalhará de terça a domingo das 16h às 23h)

Carpinteiro (ter experiência em carteira; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Serra Negra)

Chapista de lanchonete (trabalhará em Serra Negra, ter experiência comprovada na função, ensino médio completo, CNH A/B em dia e veículo próprio, trabalhará em escala 6×1, aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul e Serra Negra)

Cobrador de ônibus (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira, disponibilidade para trabalhar em Jaguariúna de segunda a sábado; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna e outras cidades da região)

Coordenador pedagógico (ter experiência em carteira, curso superior de letras, pedagogia ou áreas correlatas, inglês fluente; aceita somente pessoas de Amparo)

Costureira na confecção em série (ter experiência comprovada na função; aceita somente pessoas de Amparo)

Cozinheiro (trabalhará em Serra Negra, ter experiência comprovada na função, ensino médio completo, CNH A/B em dia e veículo próprio, trabalhará em escala 6×1, aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul e Serra Negra)

Cozinheiro de restaurante (ter experiência comprovada na função e ensino fundamental completo; aceita somente pessoas de Amparo)

Cozinheiro geral (ter experiência em carteira e ensino médio completo; aceita somente pessoas de Amparo, trabalhará de terça a domingo das 16h às 23h)

Cozinheiro geral (ter experiência comprovada na função; trabalhará na sexta, sábado e domingo e em eventos das 8h às 17h; aceita somente pessoas de Amparo)

Eletricista (ter experiência em carteira, disponibilidade para viagens a trabalho, CNH B em dia e curso técnico em elétrica e NR-10; aceita somente pessoas de Amparo)

Eletricista de instalações de automóveis (ter experiência em carteira, ensino médio completo, CNH A/B em dia e disponibilidade p/ viajar a trabalho; aceita somente pessoas de Amparo)

Eletricista de manutenção de motores diesel (ter ensino fundamental completo, experiência comprovada em carteira, disponibilidade para trabalhar em Jaguariúna de segunda a sábado; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna e outras cidades da região)

Eletricista de manutenção industrial (ter experiência comprovada em carteira, ensino médio completo e curso completo podendo ser em mecatrônica, eletrotécnica, eletrônica ou eletromecânica; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul e Pinhalzinho)

Esteticista (ter curso de estética e ensino superior completo ou cursando em áreas correlatas ou afins; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul, Pedreira e Serra Negra)

Farmacêutico (ter curso superior completo de Farmácia; aceita pessoas de Amparo e região)

Fonoaudiólogo geral (ter curso superior de fonoaudiologia completo ou cursando e CNH A/B; aceita pessoas de Amparo e região)

Garçom (ter experiência em carteira e ensino médio completo; aceita somente pessoas de Amparo, trabalhará de terça a domingo das 16h às 23h)

Gerente de negócios (ter ensino médio completo e aceita somente pessoas de Amparo)

Instrutor de pilates (ter ensino superior de educação física ou fisioterapia, curso de instrutor de pilates; aceita somente pessoas de Amparo)

Jardineiro (ter experiência em carteira, ensino fundamental completo e CNH C em dia; aceita somente pessoas de Amparo)

Marceneiro (ter experiência em carteira e CNH B em dia; aceita pessoas de Amparo e Serra Negra)

Mecânico de automóveis (ter experiência em carteira e ensino médio completo; aceita pessoas de Amparo, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul, Pedreira e Pinhalzinho; trabalhará no 1º turno de segunda a sábado das 05h às 13h20)

Mecânico de automóveis (ter experiência em carteira, CNH A/B e disponibilidade p/ viajar a trabalho; aceita somente pessoas de Amparo)

Mecânico de manutenção industrial (ter experiência em carteira, ensino fundamental completo, CNH A/B em dia e disponibilidade p/ viajar a trabalho; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Santo Antonio de Posse)

Mecânico de manutenção de máquinas (ter experiência em carteira e ensino técnico em mecânica completo ou cursando; aceita pessoas de Amparo, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul, Pedreira e Pinhalzinho; trabalhará em turnos 1º turno de segunda a sábado das 05h às 13h20, 2º turno de segunda a sábado das 13h20 às 21h40, 3º turno de domingo a sexta-feira das 21h40 às 05h)

Mecânico de caminhões (ter experiência comprovada na função, ensino fundamental completo e conhecimento em mecânica de caminhões, mecânica diesel eletrônica e convencional e seu funcionamento e CNH D em dia; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Serra Negra, Santo Antonio de Posse e Monte Alegre do Sul)

Mecânico eletricista de automóveis (ter experiência em carteira e ensino técnico em eletrotécnica completo ou cursando; aceita pessoas de Amparo, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul, Pedreira e Pinhalzinho; trabalhará em turnos 1º turno de segunda a sábado das 05h às 13h20, 2º turno de segunda a sábado das 13h20 às 21h40, 3º turno de domingo a sexta-feira das 21h40 às 05h)

Mecânico eletricista de diesel (ter experiência em carteira e ensino médio completo; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Mecânico montador (ter ensino médio completo, desejável curso de soldador completo; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Artur Nogueira e Cosmópolis)

Montador de estruturas metálicas (ter experiência comprovada na função, necessário ter experiência com ferramentas policorte – prensa automática – pantógrafo, ensino médio completo e CNH B em dia, se tiver NR35 será diferencial na escolha do candidato; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul e Pedreira)

Montador de máquinas (trabalhará em Socorro, ter experiência comprovada na função e ensino fundamental completo; aceita pessoas de Amparo, Águas de Lindóia, Bragança Paulista, Lindóia, Pinhalzinho, Serra Negra e Socorro)

Motorista de caminhão (ter experiência em carteira, ensino fundamental incompleto e CNH C em dia; aceita somente pessoas de Amparo)

Motorista de microônibus (ter ensino médio completo, CNH D em dia e curso de transporte coletivo de passageiros; aceita pessoas de Amparo e Santo Antonio de Posse)

Motorista de ônibus urbano (ter ensino fundamental completo, experiência comprovada na função, CNH letra D em dia, curso de transporte coletivo de passageiros; aceita somente pessoas de Amparo)

Motorista de ônibus urbano (ter ensino fundamental completo, experiência comprovada em carteira, CNH letra D ou E em dia, curso de transporte coletivo de passageiros e transporte escolar, disponibilidade para trabalhar em Jaguariúna de segunda a sábado; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna e outras cidades da região)

Nutricionista (ter curso superior completo de nutrição; aceita somente pessoas de Amparo)

Oficial de manutenção predial (ter ensino médio completo ou incompleto, experiência comprovada em carteira e disponibilidade para trabalhar em Jaguariúna; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Operador de caixa (ter experiência em carteira e ensino médio completo; aceita somente pessoas de Amparo, trabalhará de terça a domingo das 16h às 23h)

Operador de caldeira (ter experiência em carteira, ensino médio completo e curso de operador de caldeira; aceita somente pessoas de Amparo, trabalhará em escala 6×2)

Operador de estação de tratamento de água e efluentes (ter experiência comprovada na função, ensino fundamental completo ou cursando; aceita pessoas de Amparo e região)

Operador de estação de tratamento de água e efluentes (ter experiência em carteira e ensino médio completo; aceita somente pessoas de Amparo)

Operador de motosserra (ter experiência comprovada na função e ensino fundamental completo; aceita pessoas de Amparo e Monte Alegre do Sul)

Operador de retroescavadeira (ter experiência comprovada em carteira e CNH letra D ou E em dia; aceita pessoas de Amparo e região)

Operador de serra (ter experiência comprovada na função e ensino médio incompleto; aceita somente pessoas de Amparo. trabalhará de 2ª a 6ª feira das 7h às 11h30 e das 12h45 às 17h)

Operador de tupia e lixa (ter experiência comprovada na função e ensino médio incompleto; aceita somente pessoas de Amparo. trabalhará de 2ª a 6ª feira das 7h às 11h30 e das 12h45 às 17h)

Pedreiro (ter experiência em carteira e ensino médio completo; aceita somente pessoas de Amparo)

Promotor de vendas especializado (ter experiência em carteira, ensino médio completo, CNH A/B e veículo próprio; trabalhará de segunda a sexta-feira das 12h às 21h, aos sábados das 9h às 13h)

Químico (ter curso superior de química e experiência comprovada na função, trabalhará em estação de tratamento de água e de esgoto; aceita pessoas de Amparo e região)

Retificador de cabeçote (ter experiência comprovada em carteira e ensino médio completo; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Secretário (ter experiência em carteira, ensino médio completo e CNH A/B em dia, trabalhará de segunda a sexta-feira das 13h às 21h50 e aos sábados das 12h às 20h50; aceita somente pessoas de Amparo)

Servente de pedreiro (ter experiência em carteira, CNH A/B e veículo próprio p/ ir ao trabalho, aceita somente de Amparo, Águas de Lindóia, Lindóia, Pedreira, Monte Alegre do Sul, Serra Negra, Socorro, Holambra e Jaguariúna, trabalhará em Amparo e região)

Serralheiro (ter ensino médio completo, CNH A/B em dia e experiência comprovada em carteira; aceita somente pessoas de Amparo)

Serralheiro (ter experiência em carteira, ensino médio completo, CNH A/B, cursos NR 35 e soldas Mig e Tig serão em diferencial; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul. Pedreira e Serra Negra)

Serralheiro (ter experiência comprovada na função e ensino fundamental completo; aceita somente pessoas de Amparo)

Serralheiro (ter experiência comprovada na função, necessário ter experiência com ferramentas policorte – prensa automática – pantógrafo, ensino médio completo e CNH B em dia, se tiver NR35 será diferencial na escolha do candidato; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul e Pedreira)

Soldador (ter experiência em carteira, ensino médio completo, CNH A/B, cursos NR 35 e soldas Mig e Tig serão em diferencial; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul. Pedreira e Serra Negra)

Soldador industrial (ter experiência em carteira, ensino fundamental completo, CNH A/B em dia e disponibilidade p/ viajar a trabalho; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Santo Antonio de Posse)

Supervisor de restaurante (ter experiência com cozinha, controle de estoque e atendimento, disponibilidade para trabalhar em finais de semana e feriados; aceita somente pessoas de Amparo)

Supervisor de vendas comercial de serviços de telefonia (ter experiência em carteira, ensino médio completo, CNH A/B, veículo próprio e disponibilidade p/ viajar a trabalho; aceita pessoas de Amparo, Jaguariúna, Pedreira e Santo Antonio de Posse)

Técnico de segurança do trabalho (contratação temporária: 6 meses, ter curso técnico em segurança do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho com registro ativo em ambos os casos e CNH B em dia; aceita pessoas de Águas de Lindóia, Amparo, Itapira, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro)

Técnico químico (estar cursando ou ter curso de técnico de química ou meio ambiente completo, trabalhará em estação de tratamento de água e de esgoto, aceita pessoas de Amparo e região)

Terapeuta ocupacional (ter curso superior de terapia ocupacional completo ou cursando e CNH A/B; aceita pessoas de Amparo e região)

Torneiro mecânico (trabalhará em Socorro, de segunda a quinta-feira das 7h30 às 18h, às sextas-feiras das 7h30 às 17h, ter experiência em carteira e curso de torneiro mecânico; aceita pessoas de Amparo, Pinhalzinho, Bragança Paulista e Lindóia)

Vendedor de agência de viagens (ter experiência em carteira e ensino superior completo ou cursando em Turismo; aceita somente pessoas de Amparo)

Vendedor interno (ter experiência em carteira e ensino médio completo, aceita pessoas de Amparo e Serra Negra)