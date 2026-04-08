PAT DE JAGUARIÚNA ABRE INSCRIÇÕES PARA NOVO WORKSHOP

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna irá promover no próximo dia 15 de abril (quarta-feira), das 13h30 às 15h30, o 2º Workshop “Autoconfiança para o Mercado de Trabalho”, desta vez com o enfoque “Descubra o seu potencial e destaque-se”.

A iniciativa faz parte do Projeto “Orientação Profissional”, que tem como finalidade apoiar e preparar trabalhadores para o mercado de trabalho, desde a elaboração do currículo, repertório de capacidades, pontos a destacar, comportamento na entrevista, dentre outros aspectos.

Os interessados podem confirmar inscrição gratuita (vagas limitadas) diretamente no PAT que fica na Rua Coronel Amâncio Bueno, 810, no Centro ou pelo WhatsApp (19) 3867-1422.

Arte: Divulgação