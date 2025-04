PAT DE JAGUARIÚNA E GUALAPACK REALIZAM MUTIRÃO DE EMPREGO NESTA QUINTA

A empresa Gualapack, com unidade em Jaguariúna, realiza nesta quinta-feira, dia 24 de abril, processo seletivo para o preenchimento de vagas de emprego. A seleção acontecerá às 9h, na sede do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna, que fica na Rua Coronel Amâncio Bueno, 810, no Centro.

As vagas são para auxiliar de produção e assistente de manutenção predial. Os interessados devem comparecer ao PAT munidos de currículo e documentos pessoais.

Segundo o PAT, os candidatos devem ter mais de 18 anos e Ensino Médio completo, além de disponibilidade de horário para trabalhar em turnos. Não há necessidade de experiência.