PAT DE JAGUARIÚNA REALIZA MUTIRÃO DE EMPREGO NESTA TERÇA

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna promove nesta terça-feira, dia 19 de maio, mais um mutirão de emprego. A seleção será feita pela empresa ManPower, às 8h30, que irá selecionar candidatos para diversas vagas na Ypê de Amparo.

As vagas são para manutentor mecânico, operador de empilhadeira, operador de máquina e auxiliar de operações.

Os interessados devem comparecer presencialmente ao PAT de Jaguariúna portando documento pessoal original com foto, currículo atualizado e carteira de trabalho digital.

O PAT de Jaguariúna fica na Rua Coronel Amâncio Bueno, 810, no Centro, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios.

Foto: Thiago Carvalho