PAT Mogi Guaçu anuncia inscrições para sete cursos gratuitos de qualificação profissional

Moradores de Mogi Guaçu com 14 a 24 anos, ensino fundamental completo e que buscam uma oportunidade de qualificação profissional podem se inscrever entre os dias 20 de julho e 10 de agosto em um dos sete cursos gratuitos e semipresenciais oferecidos na cidade pelo Governo do Estado por meio de parceria com a unidade local do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Entre as disciplinas disponibilizadas pelo programa Novotec Expresso estão Office 2019 e Assistente Financeiro para período da alva; Agente Cultural, Auxiliar de Projetos Gráficos, Ajudante de Logística e Gestão de Pequenos Negócios para o período da tarde; Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais para quem prefere estudar à noite – todos eles com 25 vagas disponíveis para o público guaçuano. As inscrições podem ser feitas pelo site http://www.novotec.sp.gov.br/.

Ao acessar o site, basta fazer um cadastro simples e, na tela de inscrição, selecionar o município de interesse para verificar quais cursos estão disponíveis. A comunicação com os inscritos é feita pelo e-mail cadastrado na hora da inscrição.

O objetivo da iniciativa, segundo o prefeito Rodrigo Falsetti, é garantir acesso de jovens da cidade a alternativas sem custo de ensino profissionalizante e promover a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. “Mogi Guaçu é um lugar de oportunidades e é muito importante que as novas gerações tenham condições de estudar e conquistar as melhores vagas que o município tem a oferecer”, destacou o prefeito.

O Novotec Expresso é desenvolvido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e o Centro Paula Souza. A modalidade disponibiliza cursos de qualificação profissional a jovens de até 24 anos, com duração de 120 horas, em parceria com escolas técnicas ou instituições tecnológicas de ensino superior.

De acordo com a coordenadora do PAT Mogi Guaçu, Andreia Andreazi, a expectativa é que as aulas tenham início já na segunda quinzena de agosto.

“Temos trabalhado bastante não apenas para intermediar a relação de quem busca trabalho e quem oferece vagas de emprego, mas também para incentivar o aperfeiçoamento profissional por meio de cursos gratuitos e parcerias com o Estado”, disse. “Promovemos recentemente inscrições para atividades do Via Rápida e, agora, vamos avançar ainda mais com as oportunidades do Novotec Expresso. É importante que as pessoas aproveitem essa chance de qualificação gratuita”.