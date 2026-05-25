Patrick, de 19 anos, é identificado após morrer atingido por linha com cerol em Campinas
Polícia Civil investiga o caso e trabalha para identificar o responsável pela linha cortante que atingiu o motociclista
O jovem de 19 anos que morreu após ser atingido por uma linha de pipa com cerol em Campinas foi identificado como Patrick. O acidente aconteceu na tarde de domingo (24), no Jardim Santo Antônio, enquanto ele seguia de motocicleta.
Segundo informações apuradas no local, Patrick foi surpreendido pela linha cortante, que atingiu a região do pescoço e causou um ferimento grave. Equipes de emergência foram acionadas, mas o óbito foi constatado no local.
A Polícia Militar isolou a área para preservar a cena até a chegada da Polícia Científica, responsável pela realização da perícia técnica. Após os trabalhos, a ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia Seccional de Campinas.
A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias da morte e trabalha para identificar o responsável por soltar a pipa com a linha cortante. A apuração também deverá verificar de onde a linha partiu e como ela acabou atingindo o motociclista.
O uso de cerol ou materiais semelhantes é proibido no estado de São Paulo pela Lei Estadual 12.192/2006. A prática oferece alto risco, principalmente a motociclistas, ciclistas e pedestres, podendo causar ferimentos graves e até mortes.
Crédito da foto: Arquivo Pessoal
