Paula Mattos se apresenta dia 30 de novembro em Campinas

Cantora emplacou sucesso “Que Sorte a Nossa” em seu álbum de estreia, “Acústico”

No próximo dia 30 de novembro, quinta-feira, a cantora sertaneja Paula Mattos irá se apresentar na Fazenda Churrascada Campinas, a partir das 19h. A casa conhecida como a Disney do Churrasco, famosa na capital paulista, abriu suas portas no interior no primeiro semestre desse ano.

Paula Mattos, 34, teve sua carreira oficialmente lançada em janeiro de 2016 e, de lá pra cá, soma vários sucessos em sua carreira, como “Rosa Amarela”, “Nosso Cupido Foi Deus” e “Matéria de Amor” com participação de Matheus e Kauan.

A cantora irá animar a noite dos clientes da Fazenda Churrascada Campinas, localizada no Parque Taquaral. A casa, que funciona em sistema à la carte, tem como especialidade o churrasco defumado e churrasco na parrilla. O cardápio também oferece diversas entradas, pratos, sobremesas, drinks, bebidas não alcoólicas e menu kids.

A Fazenda Churrascada já é famosa pelos shows com artistas renomados na capital, como Leonardo, Zezé di Camargo & Luciano. Os integrantes da banda Coldplay também passaram por lá, à época do Rock In Rio, para provar o cardápio assinado pela consultora e churrasqueira Paula Labaki. Ao entrar no espaço o cliente logo depara com uma boutique de itens à venda, como por exemplo, tábua de carne, boné, carteira e avental. Além disso, também há um açougue no local que serve tanto para take-away quanto viver a experiência de consumo no local.

As vendas são antecipadas e os interessados poderão garantir seu lugar adquirindo uma mesa, com valores a partir de R$80 para 4 pessoas. O estacionamento e o espaço kids são pagos à parte.

SOBRE PAULA MATTOS

Aos 15 anos Paula começou cantar em bares de sua cidade natal, Campo Grande (MS). Em 2014, a convite da dupla Thaeme e Thiago, foi morar em Londrina (PR) para se tornar backing vocal da dupla.

Sua fama como compositora começou a ganhar notoriedade em 2015 quando gravou seu primeiro álbum intitulado “Acústico”, que contou com feats de Thaeme e Thiago, Munhoz e Mariano e Zé Felipe. Paula Mattos foi a percursora de DVDs sem público no país, em especial no segmento sertanejo.