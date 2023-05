Paulínia: ciclo de palestras para profissionais de odontologia acontece neste sábado

O Evento vai arrecadar itens de higiene pessoal para mulheres em

situação de pobreza menstrual!

Estudantes e profissionais de odontologia têm um encontro marcado neste

sábado, 20/05, em Paulínia, onde será realizado o Primeiro Ciclo de

Palestras Bersan Odontologia. Especialistas renomados da área irão

apresentar temas variados e atualizar os participantes sobre as

principais tendências do segmento. O evento será realizado no

Vitória Hotel Convention Paulínia, das 8h30 às 18h.

Paulínia tem 283 dentistas, o que representa uma média de 1 dentista

para 384 habitantes. Este índice supera o número do estado de São

Paulo, que tem 1 dentista para 415 habitantes. Também é superior que a

média nacional, que tem 1 dentista para 543 habitantes. Os dados são

do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.

O Primeiro Ciclo de Palestras Bersan Odontologia tem uma programação

variada e com assuntos atuais para fortalecer o conhecimento dos

profissionais da área. Falhas na Anestesia local, Envelhecimento da

Pele, Periodontia Moderna e Marketing Digital são alguns dos temas da

programação.

Salete Meiry Fernandes Bersan, Doutora em Odontologia e

cirurgiã-dentista da clínica Bersan Odontologia, organizadora do

evento, explica o objetivo do ciclo de palestras é conscientizar os

profissionais da área sobre a importância da humanização da

odontologia e do atendimento centrado ao paciente. “A saúde bucal é

essencial para o bem-estar das pessoas e deve ser uma preocupação não

apenas estética”, comenta.

Paralelamente ao ciclo de palestras, uma iniciativa dos organizadores do

evento quer chamar atenção para o problema de mulheres que vivem em

situação de pobreza menstrual. Durante o evento, serão arrecadados

itens de higiene pessoal que serão encaminhados ao Projeto Flor, que

desenvolve ações em prol de mulheres em vulnerabilidade.

A iniciativa foi inspirada no próprio dia a dia da Bersan Odontologia.

Na clínica, é comum os pacientes levarem, no dia da consulta, produtos

de higiene íntima para serem doados a mulheres que precisam. A

cirurgiã dentista Salete organiza as doações e transforma os produtos

em kits, que são entregues ao Projeto Flor. “É uma ação que já se

tornou um hábito entre os nossos pacientes e que tem ajudado muitas

mulheres”, comenta. Com o sucesso da iniciativa, os organizadores

decidiram replicar a ação também no evento.

Profissionais interessados em participar do Primeiro Ciclo de Palestras

Bersan Odontologia podem ser inscrever pelo link

https://www.sympla.com.br/evento/ciclo-de-palestras-bersan-odontologia/1918165

O ingresso custa R$ 100,00

Primeiro Ciclo de Palestras Bersan Odontologia – Programação

8h30 – Abertura – Dra. Salete Meiry Fernandes Bersan

9h – “Falhas na anestesia local: porque ocorrem e como corrigi-las” –

Dra. Patricia Maria Wiziack Zago

10h45 – “Envelhecimento da pele: fisiologia e gerenciamento”. – Dra.

Patricia Oliveira de Lima.

14h – “A periodontia moderna e sua relação com outras especialistas da

odontologia” – Dra. Cristiani Salmon

16h – Marketing digital e o uso das redes sociais em odontologia – Bruna

Kavabata

17h30 – Encerramento – Dr. Rafael Morais Bersan

Serviço:

Primeiro Ciclo de Palestras Bersan Odontologia

Quando: 20 de maio.

Horário: 8h30 às 18h

Local: Vitória Hotel Convention Paulínia, Rua Geraldo Ballone, 110,

Jardim América, Paulínia.