Paulínia e região – Curso gratuito de Marcenaria e Design tem inscrições entre 21 e 30 de setembro

Paulínia (SP), 21 de setembro de 2022 – O projeto Artes & Ofícios,

responsável pela implantação do laboratório Oficina dos Sonhos

Rhodia, abre inscrições para cursos gratuitos de marcenaria e design

destinados a 80 jovens de 16 a 24 anos de idade de Paulínia e região.

As inscrições podem ser feitas através dos links

https://forms.gle/f9i7heVV8wLVJUw17 [1] ou

www.instagram.com/arteseoficioslab [2] ou facebook.com/arteseoficioslab

[3] até o dia 30 de setembro. Será dada preferência para jovens de

ambos os gêneros de famílias inscritas no CadÚnico e ou programas de

transferência de renda.

A iniciativa, patrocinada pela Rhodia, empresa do Grupo Solvay, com

apoio da Lei de Incentivo à Cultura, visa a implantação e

manutenção de um laboratório de design e produção de objetos de

madeira. As atividades envolverão a realização de cursos livres de

média e curta duração, além de workshops de criação e exposições

locais e itinerantes dos trabalhos produzidos. Os cursos terão início

em outubro e se estenderão até março de 2023.

A Oficina dos Sonhos Rhodia tem como missão transmitir conhecimento

técnico em design e marcenaria com o objetivo de geração de emprego e

renda para jovens e adultos, revelando novos talentos e atuando como uma

incubadora de projetos de design inovadores para a indústria do setor

de madeira.

As aulas serão realizadas em um galpão, num formato de “laboratório

de design” com diversas ferramentas manuais incluindo bancadas,

plainas, formões, serrotes e martelos, além de ferramentas elétricas

fixas como: serra circular, de fita, tico-tico, esquadrejadeira,

desengrossadeira, torno, desempenadeira e lixadeiras. Os participantes

recebem orientações técnicas e práticas de como utilizar estas

ferramentas e como trabalhar em segurança seguindo os procedimentos e

usando todos os equipamentos de proteção individual obrigatórios para

essas atividades. Complementando as aulas regulares, o Oficina dos

Sonhos apresentará os trabalhos desenvolvidos pelos alunos em mostras

de design e prevê aulas especiais com professores, arquitetos e

designers brasileiros renomados.

A realização do projeto Oficina dos Sonhos é um projeto que se insere

nas comemorações dos 80 anos de implantação da Rhodia em Paulínia

(SP), em 2022. Desde 1942, quando começou suas atividades em Paulínia,

a empresa tem contribuído com o desenvolvimento da indústria química

brasileira. Ao mesmo tempo em que criou raízes profundas com as

comunidades locais, a empresa tem realizado e apoiado uma série de

projetos sociais e de geração de renda.

“Temos muito orgulho de oferecer para a comunidade Paulínia (SP) o

apoio a mais um projeto de alcance social para proporcionar novos

conhecimentos e capacitação para 80 jovens da região, que no futuro

poderão conquistar oportunidades no mercado de trabalho”, diz Luciane

Nogueira, Gerente de Comunicação do Grupo Solvay na América Latina e

responsável pelos projetos de responsabilidade social corporativa da

empresa.

Serviço: Projeto Artes & Ofícios – Oficina dos Sonhos Rhodia

Local: Av José Puccinelli, 100, bairro São José, Paulínia – SP

Vagas para novos alunos: 80 vagas

Período de aulas: de outubro de 2022 a março de 2023

Sobre o Grupo Solvay

A Solvay é uma empresa de ciências cujas tecnologias oferecem

benefícios em muitos aspectos da nossa vida cotidiana. Com 21.000

empregados em 63 países, a Solvay une pessoas, ideias e elementos para

reinventar o progresso. O Grupo busca criar valor compartilhado

sustentável para todos, principalmente por meio do programa Solvay One

Planet, elaborado em torno de três pilares: proteger o clima, preservar

recursos e promover uma vida melhor. As soluções inovadoras do Grupo

contribuem para produtos mais seguros, limpos e sustentáveis, que podem

ser encontrados em residências, alimentos e bens de consumo, aviões,

carros, baterias, dispositivos inteligentes, equipamentos de saúde,

sistemas de purificação de água e ar. Fundada em 1863, a Solvay está

hoje entre as três principais empresas do mundo na maioria de suas

atividades e obteve vendas líquidas de € 10,1 bilhões em 2021. A

Solvay está listada na Euronext Brussels (SOLB) e Paris e nos Estados

Unidos, onde ações (SOLVY) são negociadas por meio de um programa de

ADR Nível I. No Brasil, a Solvay também atua com a marca Rhodia. Saiba

mais em [4]www.solvay.com [4]