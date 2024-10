Paulínia elege Danilo Barros (PL) como novo prefeito para o próximo mandato

Danilo Barros, do Partido Liberal (PL), foi eleito prefeito de Paulínia com 49,82% dos votos válidos nas eleições municipais deste domingo, 6 de outubro. Barros conquistou a confiança de grande parte dos eleitores da cidade, garantindo sua vitória para o próximo mandato.

Em segundo lugar, ficou Edson Moura, com 30,88% dos votos. O candidato Dirceu Dalben, do Cidadania, obteve 5,63%, seguido por Robert Paiva, do União, com 4,54%. Tuta Bosco, do Solidariedade, recebeu 2,90%, enquanto Dr. Lafaiete, candidato pelo PT, somou 2,44% dos votos.

Os demais candidatos que concorreram à prefeitura de Paulínia foram Priscila Bittar, do PSD, com 1,6% dos votos; Bonomi, do partido Novo, que obteve 1,57%; e Dr. Marquinhos, do PMB, com 0,61%.

Com a vitória de Danilo Barros, Paulínia dará início a um novo ciclo político, com expectativas de renovação e continuidade de projetos que atendam às demandas da população local.

