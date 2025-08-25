Paulínia realiza sua primeira Festa Italiana no Par-que Brasil 500

Nos dias 29,30 e 31 de agosto o parque se transforma numa autêntica Vila Italiana com entrada e shows gratuitos; evento Viva La Nostra Gente chega pela primeira vez na cidade acompanhado pelo Festival “Eu Amo Chocolate – especial Morango”

É a vez de Paulínia-SP receber pela primeira vez um dos mais tradicionais eventos ítalo-brasileiros do Estado de São Paulo. A Festa Viva La Nostra Gente chega à cidade para fechar agosto em grande estilo com programação nos dias 29, 30 e 31, de sexta-feira a domingo, no Parque Brasil 500 (Theatro Municipal de Paulínia).

Sucesso por onde passa, a festa traz simultaneamente o Festival “Eu Amo Chocolate – Especial Morango”. Outra atração confirmada exclusivamente para o domingo (31), a partir das 14h, é o Encontro Fiat 500, com a participação de colecionadores e apai-xonados pela marca.

A realização é da Prefeitura Municipal de Paulínia, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, com organização da Elo Produções. O patrocínio é da Cervejaria Campinas, Acquíssima, Castelo Alimentos e Mortadelas Marba, Grupo GM7 e Sleep In Paulínia com apoio da Vinícola Góes e Comites SP.

Com estrutura montada no Parque Brasil 500, a festa recebe os visitantes a partir de sex-ta-feira, dia 29, das 18h às 22h. As atrações prosseguem no sábado, dia 30, e no domingo, dia 31 de agosto, das 12h às 22h. O evento é uma oportunidade única para reunir famílias e amigos numa verdadeira imersão nas raízes dos imigrantes que chegaram ao município para celebrar a cultura, gastronomia e as tradições ítalo-brasileiras.

Para a secretária de Cultura, Turismo e Eventos Andreia Cristina Perini, a 1ª Festa Italiana é mais que um evento. “É um encontro, tradição e orgulho para Paulínia. Uma celebração que aquece nossos corações, valoriza nossas raízes e mostra toda a força da cultura e do turismo na cidade”, comenta.

Mangia Che Te Fa Bene

Quem passear pelas alamedas, com 40 operações em pleno funcionamento, vai se sentir em uma viagem à Itália. Na Piazza Dolce, os destaques são seus doces tradicionais como cannoli e tiramissu. Já na Piazza del Sale se encontra pratos salgados típicos como mas-sas frescas preparadas na hora, polenta, lasanha, uma vera pizza, fogazza, rotolini e o tradicional lanche de mortadela italiana Marba, famoso no Mercadão de São Paulo.

A festa também conta com uma alameda de comidas variadas e vinhos, licores italianos e cervejas artesanais, proporcionando uma experiência completa e recheada de sabor.

Além disso, haverá uma área dedicada a produtores e a expositores de queijos, mel, vi-nhos, cachaças e artesanatos, valorizando os produtos locais e regionais: o Villaggio di Produttori.

Além da gastronomia, as apresentações folclóricas, danças típicas e uma decoração com espaços instagramáveis, que remete às vilas italianas, transportam os visitantes para um cenário lúdico e acolhedor.

No local, haverá área kids, gincanas e Bingo Solidário cujo valor é 100% revertido para as obras do Fundo Social de Solidariedade de Paulínia. Os pets também são bem-vindos nes-ta grande festa.

Festival “Eu Amo Chocolate – Morango” incrementa fim de semana

Simultaneamente à Festa Viva La Nostra Gente, o Parque Brasil 500 recebe durante todo o fim de semana o Festival “Eu Amo Chocolate – Especial Morango”. É a chance de mergulhar em uma explosão de sabores que vai do clássico ao gourmet e diferentes ver-sões do Morango do Amor, espetinhos cobertos com chocolate, brigadeiros, trufas, fondu-es, bolos recheados, milkshakes e outras delícias.

Encontro Fiat 500 atrai fãs apaixonados

Uma das principais atrações previstas para o domingo (31), a partir das 14h, é o Encontro Fiat 500, realizado pelo Fiat 500 Clube, regional SP-Interior. Nele participam colecionado-res da marca e entusiastas por carros clássicos e históricos.

Segundo Yuri Andrade, coordenador e moderador da regional São Paulo e Interior, a previ-são é que aproximadamente 40 colecionadores visitem Paulínia em uma experiência que supera as fronteiras da celebração da cultura automotiva.

Os encontros que acontecem periodicamente pelo estado carregam a proposta de fortale-cer os laços de amizade e preservar a memória sobre rodas, além de compartilhar as his-tórias em torno de uma paixão comum por carros.

Shows e atrações especiais para todos os públicos

A Festa Italiana Viva La Nostra Gente e o Festival “Eu Amo Chocolate – Especial Moran-go”, em Paulínia, contam com uma programação especial que inclui shows, dança e muita diversão para o público de todas as idades. Destaque para a apresentação do cantor italia-níssimo Tony Angely, que acontece no sábado (30), a partir das 20h. Ele é conhecido pela interação com a plateia e o vasto repertório que reúne os principais sucessos da música italiana.

Logo na primeira noite, sexta-feira (29), após a cerimônia de abertura marcada para às 19h, tem o grande show com Enzo Schiani, que faz o Tributo Eros Ramazzotti, às 20h.

No sábado (30), além de Tony Angeli, a festa recebe, o show “Viagem ao Mundo” na voz de Joel Gil, às 14h e a banda Faroeste Caboclo, Legião Urbana Cover, que sobe ao palco às 16h. As outras atrações do dia são o Bingo Solidário em prol do Fundo Social de Solida-riedade de Paulínia, às 18h, e a apresentação de Tarantella pela Cia. Allegro, às 19h.

O evento termina no domingo (31) com ampla agenda cultural e recreativa. Já às 13h o cantor Joel Gil faz o show “Viagem ao Mundo”. Depois, às 14h, o evento recebe fãs entu-siastas e apaixonados por carros no Encontro Clube Fiat 500 SP. A música volta com Jo-nas Francisco, que promete encantar com os visitantes com o La Bella Itália, às 15h30.

E tem mais: Desafio Musical com Koringa Bobo da Corte & Camila Morais (17h30) e uma nova edição do Bingo Solidário (18h) divertem o público. Para encerrar a festa, às 19h, Paulínia recebe o show Vestindo Roupa Nova Tributo que traz os grandes sucessos da banda que é um ícone da música brasileira.

𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗔 𝗗𝗘𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗘𝗥𝗧𝗜

Sexta-feira (29)

19h – Abertura oficial com autoridades

20h – Show de abertura Enzo Schiani – Tributo Eros Ramazzotti

Sábado (30)

12h – Play List Itália

14h – Viagem ao Mundo com Joel Gil

16h – Banda Faroeste Caboclo – Legião Urbana Cover

18h – Bingo Solidário em prol do Fundo Social de Solidariedade de Paulínia

19h – Apresentação de Tarantella com Cia. Allegro

20h – Grande show com o italianíssimo TONY ANGELI

Domingo (31)

13h – “Viagem ao Mundo” com Joel Gil

14h – Atração Especial: Encontro Clube Fiat 300 SP

15h30 – Jonas Francisco – La Bella Itália

17h30 – Desafio Musical com Koringa Bobo da Corte & Camila Morais

18h – Bingo Solidário em prol do Fundo Social de Solidariedade de Paulínia

19h – Megashow de encerramento com Vestindo Roupa Nova Tributo

*Todas as operações e a programação cultural estão sujeitas a alteração sem aviso prévio

SERVIÇO:

O quê: Festa Italiana – Viva La Nostra Gente & Festival “Eu Amo Chocolate” – Es-pecial Morango

Onde: Parque Brasil 500 (Theatro Municipal de Paulínia)

Endereço: Avenida José Lozano Araújo, 1551, Parque Brasil 500, Paulínia-SP

Entrada: Gratuita (paga-se apenas o que consumir)

Data e horário: 29, 30 e 31 de agosto, sexta-feira |18h às 22h| sábado e domingo |12h às 22h|

Realização: Prefeitura Municipal de Paulínia – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos

Organização: ELO Produções

Patrocínio: Cervejaria Campinas, Acquíssima, Castelo Alimentos, Mortadelas Marba, Grupo GM7 e Sleep In Paulínia

Apoio: Comites-SP e Vinícola Góes

*Para mais informações, entre em contato com a Elo Produções.

Instagram: @eloproducoes

WhatsApp: 19 99733-1398

Sobre Elo Produções

A Elo Produções é uma empresa nacional de comunicação integrada e produção de even-tos, especializada em parcerias público-privadas, presente no mercado desde 2000. Com sede em Campinas-SP, atende clientes nas áreas de assessoria de imprensa, organização e produção de eventos, treinamentos e consultoria de comunicação. Uma de suas marcas já amplamente reconhecidas é o Festival Gastronômico Sabores da Terra que, em 2025, chega ao seu 9º ano.

Confira a Comedoria da Festa Italiana – Viva la Nostra Gente de Pedreira

Dolci Piazza – Praça Doce

Cannoli – chocolate/baunilha/café/doce de leite/pistache e limão siciliano

Gelato com sabores variados, incluindo o famoso gelato, febre na Costa

Amalfitana – Gelato de limão, servido dentro do limão siciliano

Tiramisù

Palha Italiana

Doces variados

Piazza Del Sale – Gastronomia Típica

Gnocchi de Costela

Piadina Italiana

Lanche de Mortadela oficial Marba

Fogazza

Panini

Rotolini

Lanche de Ciabatta

Lanche de Porchetta

Pizza Napolitana

Gnocchi recheado (mussarela, gorgonzola e camarão) com molho sugo ou branco

Lasanha bolonhesa ou 4 formaggi

Sorrentino com recheio de búfala, mussarela ou presunto e queijo

Fettuccine (tradicional, espinafre ou pitaya)

Lanche de pernil

Talharim ou Spaghetti (molho sugo ou bolonhesa)

Canelone com molho branco ou ao sugo

Polenta mole ao sugo ou bolonhesa gratinada no forno, servida com uma fatia de pão itali-ano

Bife à parmegiana com arroz branco e batata frita

Frango a passarinho com polenta frita

Gastronomia Variada

Costela, torresmo de rolo

Joelho de porco

Batata Recheada

Espetinhos

Crepe

Cachorro quente

Hambúrguer

Porções variadas

Coxinha

Milho e derivados

Pastel

Villaggio di Produttori

Alameda dedicada a produtores e expositores de queijos, mel, vinhos, cachaça, licores, geleias, artesanatos e acessórios

Para beber

Vinhos, Cerveja artesanal, Caipirinhas e drinks especiais e Sucos naturais

Piazza Dei Bambini – Área kids