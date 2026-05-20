Paulínia recebe pela primeira vez pulmão gigante do Grupo SOnHe

Iniciativa da campanha “Respirar, Educar e Viver” será realizada no dia 23 de maio e integra o programa Prefeitura nos Bairros

O município de Paulínia recebe, pela primeira vez, o pulmão gigante itinerante do Grupo SOnHe, estrutura inflável criada para conscientizar a população sobre os riscos do tabagismo e a importância da prevenção ao câncer de pulmão. A ação será realizada no dia 23 de maio, sábado, das 9 às 13 horas, na Escola Municipal Odete Emídio de Souza, no bairro João Aranha, dentro da programação do “Prefeitura nos Bairros”. A iniciativa faz parte da campanha “Educar, Respirar e Viver”, que utiliza experiências interativas para aproximar a população de informações relacionadas à saúde pulmonar. Por meio da estrutura inflável, os visitantes conseguem visualizar os impactos provocados pelo cigarro nos pulmões e compreender, de maneira prática, os danos causados pelo tabagismo.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), cerca de 781 mil novos casos de câncer devem ser registrados por ano no Brasil no triênio 2026-2028. O câncer de pulmão aparece entre os mais incidentes do país, ocupando a terceira posição entre os homens e a quarta entre as mulheres. Apesar das campanhas de conscientização e da redução histórica no número de fumantes nas últimas décadas, o tabagismo ainda representa um dos maiores desafios de saúde pública. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo IBGE, mostram que aproximadamente 12,8% dos brasileiros ainda se declaravam fumantes no levantamento mais recente divulgado nacionalmente. O oncologista clínico e sócio do Grupo SOnHe, Vinícius Conceição, alerta que o cigarro permanece como o principal fator associado ao desenvolvimento do câncer de pulmão. “A maior parte dos casos diagnosticados está relacionada diretamente ao tabagismo. Mesmo com a queda no número de fumantes ao longo dos anos, o impacto da doença ainda é muito significativo. Além disso, existe uma preocupação crescente em relação ao uso de cigarros eletrônicos, principalmente entre os jovens, já que muitas pessoas ainda subestimam os riscos desses dispositivos”, destaca.

Para Renata Sasse, diretora executiva do Grupo SOnHe, levar o pulmão gigante pela primeira vez a Paulínia reforça a proposta de ampliar o alcance das ações educativas em diferentes cidades da região. “Nosso objetivo é fazer com que a informação chegue às pessoas de forma acessível e impactante. O pulmão gigante desperta curiosidade, aproxima o público e cria uma oportunidade importante para falar sobre prevenção e qualidade de vida”, afirma. A expectativa é de que a ação receba moradores de diferentes bairros da cidade ao longo da manhã, reforçando a conscientização sobre hábitos saudáveis, prevenção e diagnóstico precoce.

Sobre o Grupo SOnHe

O Grupo SOnHe – Oncologia e Hematologia é formado por 20 oncologistas e hematologistas que fazem atendimento oncológico alinhado às recentes descobertas da ciência, com tratamento integral, humanizado e multidisciplinar em importantes centros de referência, como o Hospital Vera Cruz, Hospital Santa Tereza, Hospital PUC-Campinas e Vera Cruz Indaiatuba. O SOnHe oferece excelência no cuidado oncológico e na produção de conhecimento de forma ética, científica e humanitária, por meio de uma equipe inovadora e sempre comprometida com o ser humano. Fazem parte do grupo os oncologistas André Deeke Sasse, David Pinheiro Cunha, Vinícius Correa da Conceição, Vivian Castro Antunes de Vasconcelos, Rafael Luís, Susana Ramalho, Leonardo Roberto da Silva, Higor Mantovani, Débora Curi, Amanda Negrini, Laís Feres, Nayara Nardini, Giselle Rocha, Nathalia Monnerat, Thaís Reina e pelos hematologistas Lorena Bedotti, Jamille Cunha, Lucas Weiss, Gessika Gutierrez e Guilherme Machado. Saiba mais: no portal www.sonhe.med.br e nas redes sociais.

Serviço:

Paulínia recebe pela primeira vez pulmão gigante do Grupo SOnHe

Data: 23/05

Horário: das 9 às 13 horas

Local: Escola Municipal Odete Emídio de Souza – Rua Geraldo Pereira do Nascimento, 273 – João Aranha – Paulínia/SP