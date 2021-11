Paulínia tem 10 grupos abertos da vacina contra a Covid-19 para 1ª, 2ª e 3ª dose

Paulínia está com 10 grupos prioritários abertos da vacina contra a Covid-19 para 1ª, 2ª e 3ª dose. É só acessar o site da prefeitura (www.paulinia.sp.gov.br) e realizar o agendamento. Local é horário saem com a confirmação do agendamento. Lembrando que a imunização está acontecendo nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

Os grupos prioritários são: a 1ª dose para adolescentes de 12 a 17 anos; 1ª dose para pessoas com 18 anos ou mais e 1ª dose para gestantes e puérperas com 18 anos ou mais Covid-19.

Para a 2ª dose Coronavac para pessoas que tomaram a 1ª dose até 14 de outubro; 2ª dose Astrazeneca para pessoas que receberam a 1ª dose até 14 de agosto; 2ª dose Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos que receberam a 1ª dose até 10 de setembro e 2ª dose Pfizer para maiores de 18 anos que tomaram a 1ª dose até 14 de outubro.

E a 3ª dose para pessoas com 60 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 30 de abril; 3ª dose para pessoas com alto grau de imunossupressão e tomaram a 2ª dose até 7 de outubro e 3ª dose para trabalhador da saúde que foram imunizadas com a 2ª dose até 30 de abril.

Condira abaixo as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde para cada faixa etária:

1ª Dose

Adolescentes de 12 a 17 anos Covid-19

O agendamento é realizado somente para pessoas que moram em Paulínia. A vacinação ocorrerá na presença dos pais ou responsável legal. É obrigatório um documento com foto (RG), CPF e comprovante de residência em Paulínia no nome dos pais ou responsável legal (conta de água/energia/telefone, IPTU ou cartão da UBS; declaração de residência não será aceita).

1ª Dose

Pessoas com 18 anos ou mais Covid-19

O agendamento é realizado somente para pessoas que moram em Paulínia. É obrigatório um documento com foto (RG, CNH), CPF e comprovante de residência em Paulínia (conta de água/energia/telefone, IPTU ou cartão da UBS; declaração de residência não será aceita).

1ª Dose

Gestantes e puérperas com 18 anos ou mais Covid-19

Este grupo se destina a mulheres grávidas e mulheres que tiveram bebê nos últimos 45 dias. Não utilize este grupo para agendar a vacina se você for homem ou mulher que não se encaixe nestes critérios. O agendamento é realizado somente para pessoas que moram em Paulínia. É obrigatório um documento com foto (RG ou CNH), CPF e comprovante de residência em Paulínia. Gestantes deverão apresentar ou cartão de pré-natal ou laudo médico e Puérperas (mulheres no período até 45 dias após o parto) deverão apresentar ou declaração de nascimento da criança ou certidão de nascimento da criança.

2ª Dose

Coronavac se a 1ª dose até 14/outubro

SEGUNDA dose CORONAVAC para quem recebeu a 1ª dose até 14 de outubro. Utilize este grupo para agendamento se você já recebeu a 1ª dose CORONAVAC e: possui 18 anos ou mais ou; é gestante ou puérpera, com 18 anos ou mais. Não faça agendamento ainda se você recebeu a 1ª dose dia 15 de outubro ou após essa data. A aplicação da segunda dose da vacina Covid-19 só será realizada em pessoas que receberam a primeira dose no município de Paulínia. Para a 2ª dose é necessário apresentar o comprovante de vacinação da 1ª dose.

2ª dose

Astrazeneca se a 1ª dose até 14/agosto

SEGUNDA dose Astrazeneca para quem recebeu a 1ª dose até 14 de agosto. Não faça agendamento ainda se você recebeu a 1ª dose depois dessa data. Utilize este grupo para agendamento se você já recebeu a 1ª dose Astrazeneca e possui 18 anos ou mais. Esta vacina é contraindicada para gestantes e puérperas. A aplicação da segunda dose da vacina Covid-19 só será realizada em pessoas que receberam a primeira dose no município de Paulínia. Para a 2ª dose é necessário apresentar o comprovante de vacinação da 1ª dose.

2ª dose

Pfizer para 12 a 17 anos se recebeu a 1ª dose até 10/setembro

SEGUNDA dose Pfizer para quem recebeu a 1ª dose até 10/setembro. Não faça agendamento ainda se você recebeu a 1ª dose depois dessa data. Utilize este grupo para agendamento se você já recebeu a 1ª dose Pfizer e possui entre 12 e 17 anos. A aplicação da segunda dose da vacina Covid-19 só será realizada em pessoas que receberam a primeira dose no município de Paulínia.

Para a 2ª dose é necessário apresentar o comprovante de vacinação da 1ª dose.

2ª dose

Pfizer para maiores de 18 anos se a 1ª dose foi até 14/outubro

SEGUNDA dose PFIZER para quem recebeu a 1ª dose até 14/outubro. Não faça agendamento ainda se você recebeu a 1ª dose depois dessa data. Utilize este grupo para agendamento se você já recebeu a 1ª dose PFIZER e possui 18 anos ou mais. A aplicação da segunda dose da vacina Covid-19 só será realizada em pessoas que receberam a primeira dose no município de Paulínia. Para a 2ª dose é necessário apresentar o comprovante de vacinação da 1ª dose.

3ª dose

Para pessoas com 60 anos ou mais se recebeu a 2ª dose até 30/abril

TERCEIRA dose Covid (dose adicional) para quem possui 60 anos ou mais e recebeu a 2ª dose (ou dose única Janssen) até 30/abril/2021. Não faça agendamento se você recebeu a 2ª dose (ou dose única Janssen) depois desta data. A aplicação da terceira dose (dose adicional) da vacina Covid-19 só será realizada em pessoas que receberam a segunda dose no município de Paulínia. Para a 3ª dose é necessário apresentar o comprovante de vacinação da 2ª dose.

3ª dose

Para pessoas com alto grau de imunossupressão e recebeu a 2ª dose até 7/outubro

TERCEIRA dose Covid (dose adicional) para quem possui 18 anos ou mais, possui alto grau de imunossupressão e recebeu a 2ª dose (ou dose única Janssen) até 7/outubro. Considera-se pessoas com alto grau de imunossupressão:

1 – Com imunodeficiência primária grave.

2 – Em quimioterapia para câncer.

3 – Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas em uso de drogas imunossupressoras.

4 – Pessoas vivendo com HIV/Aids.

5 – Em uso de corticoides em doses de 20 mg/dia ou + de prednisona (ou equivalente) por 14 dias ou +.

6 – Em hemodiálise.

7 – Com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

8 – Em uso de drogas modificadoras da resposta imune (Metotrexato; Leflunomida; Micofenolato de Mofetila; Azatiprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6-Mercaptopurina; Infliximabe, Etanercept, Humira, Adalimumabe, Tocilizumabe, Canakinumabe, Golimumabe, Certolizumabe, Abatacepte, Secukinumabe, Ustekinumabe; Tofacitinibe, Baracitinibe e Upadacitinibe).

Não faça agendamento se você recebeu a 2ª dose (ou dose única Janssen) depois desta data. A aplicação da 3ª dose (dose adicional) da vacina Covid-19 só será realizada em pessoas que receberam a 2ª dose no município de Paulínia. Para a 3ª dose é necessário apresentar o comprovante de vacinação da 2ª dose.

3ª dose

Para trabalhador da saúde que recebeu a 2ª dose até 30/abril

TERCEIRA dose Covid (dose adicional) para quem é trabalhador da saúde e recebeu a 2ª dose (ou dose única Janssen) até 30/abril/2021. Não faça agendamento se você recebeu a 2ª dose (ou dose única Janssen) após esta data. Serão exigidos os seguintes documentos no momento da vacinação:

1 – Documento com foto (RG, CNH ou Conselho de classe);

2 – CPF;

3 – Comprovante de residência em Paulínia OU comprovante de trabalho em Paulínia;

4 – Documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde (cópia do CNES, contrato de trabalho, holerite, crachá com cargo/função ou declaração emitida pelo serviço de saúde).

5 – Comprovante de vacinação da 2ª dose (recebida no município).

Definição de Serviço de Saúde: estabelecimento de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde (hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e outros).

No dia da Vacinação

Chegue no máximo 10 minutos antes do horário agendado para não se atrasar e nem gerar aglomeração.