Paulínia Winner Mall aposta em contratação de mão de obra para o fim do ano e temporada de verão

Créditos: Divulgação

As vagas temporárias seguram a alta demanda do período de festas e da chegada da próxima estação

O Paulínia Winner Mall Shopping está oferecendo cerca de 40 vagas de empregos temporários para o fim de ano e início da temporada de verão. São oportunidades para diversas funções, como vendedores, operadoras de caixa e estoquistas. Das mais de 70 lojas do empreendimento, cerca de 20 irão ampliar os seus quadros de funcionários até janeiro.

O aumento nas contratações temporárias proporciona uma oportunidade para aqueles que buscam seu primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho neste período. Quem conquista o cargo, tem ainda a possibilidade de contratação efetiva.

“A chegada das datas festivas, a temporada de férias e a proximidade do verão são momentos em que recebemos um grande número de visitantes em nosso shopping. Estamos comprometidos em assegurar que cada cliente desfrute de uma boa experiência, com o aumento na equipe das lojas, conseguimos fazer com que o visitante tenha um atendimento ágil e de qualidade mesmo com o movimento desta época”, revela Igor Borges, sócio-diretor do shopping.

Os interessados podem se candidatar diretamente nas lojas instaladas no shopping.

Neste ano, segundo balanço da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), serão cerca de 7 mil novas vagas temporárias para o período dos feriados mais rentáveis do varejo, como Dia das Crianças, Natal e Revéillon . O levantamento também comprova um aumento de 2,8% no total de contratações em relação a 2022.

Horário Especial

Com a proximidade do Natal, a expectativa é que as compras no empreendimento aumentem em até 25%. Para absorver a demanda, além da contratação da mão de obra temporária, o mall terá horário de funcionamento diferenciado.

Até o dia 23 de dezembro, o funcionamento do shopping será das 9 às 23 horas. Na véspera de Natal, 24, o centro comercial abrirá às 9 horas e encerrará as atividades às 18 horas. No dia 25, Natal, e no dia 01 de janeiro, Ano Novo, o empreendimento não terá expediente. Do dia 26 ao dia 30, será das 10 às 22 horas. No Réveillon, véspera de Ano Novo, será das 10 às 18 horas.

Sobre o shopping:

O Paulínia Winner Mall Shopping, localizado no coração da cidade de Paulínia, passa por um processo de modernização desde 2021, alinhando-se às tendências de mercado. Ao ampliar o mix de lojas e restaurantes, o empreendimento agora possui mais de 70 lojas, sendo uma loja âncora, 6 salas de cinema e uma vasta praça de alimentação que abriga restaurantes com diversas opções gastronômicas.

Sob a gestão atual, há planos de expansão de novas inaugurações, visando oferecer mais espaços para o consumo e o lazer, com o objetivo de se tornar uma experiência de lazer e referência em shopping center na região.