PAULO SILVA ACOMPANHA VISITA FEITA POR REPRESENTANTES DO ESTADO À FATEC

O prefeito Paulo Silva e a vice-prefeita Maria Helena Scudeler de Barros participaram na tarde desta segunda-feira (17) da visita feita pelo superintendente do Centro Paula Souza, Clóvis Dias, e pelo coordenador de ensino superior da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Nogueira Martins, ao terceiro bloco da Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Mogi Mirim. O novo espaço, cuja obra começou em 2022, já está em funcionamento desde o ano passado. Ele abriga laboratórios de soldagem, fundição, motores elétricos, estampagem, injetora de plásticos, bombas e oficina mecânica, dando suporte aos cursos de mecatrônica industrial, fabricação mecânica e projetos mecânicos.

Acompanharam a comitiva o deputado estadual Barros Munhoz; o coordenador de ensino superior do Centro Paula Souza, Robson dos Santos; a professora e ex-superintendente do CPS, Laura Laganá; o diretor da Fatec de Mogi Mirim, André Giraldi; o secretário de Governo Massao Hito; e o vereador João Victor Gasparini, além de empresários e convidados.

Na visita, Clóvis e Marcos Nogueira conheceram as instalações do novo bloco, inclusive, com demonstrações dos equipamentos usados no local para as aulas dos cursos oferecidos na unidade, como as máquinas de solda, de processamento de polímeros, de bombas e de injeção. Eles também passaram pelos laboratórios de informática, no mesmo prédio, onde interagiram com os alunos.

“Esse investimento é todo feito para vocês”, destacou Clóvis aos estudantes. Para Marcos Nogueira, “os alunos estão trilhando um caminho de sucesso”. A comitiva ainda visitou, já no bloco A da Fatec, o laboratório de Química, que é utilizado pelos alunos dos cursos de Projetos Mecânicos e Fabricação Mecânica.

AMS MECÃNICA

Paulo Silva aproveitou a presença de Clóvis Dias para lhe entregar um ofício, no qual solicita a implantação do curso de mecânica na modalidade AMS (Articulado Médio Superior). O pedido visa atender uma demanda regional por profissionais qualificados nessa área. Atualmente, são oferecidos em Mogi Mirim os cursos de Desenvolvimento de Sistemas e de Mecatrônica nesta modalidade.

Pelo AMS, o aluno pode concluir os Ensinos Médio, Técnico e Superior em cinco anos gratuitamente, fazendo um único processo seletivo. Por meio do Vestibulinho da Etec (Escola Técnica), o candidato pode optar pela modalidade ofertada em conjunto com a Fatec. Ou seja, o aluno, se aprovado no processo seletivo, inicia a formação de três anos de ensino médio e técnico, já com vaga garantida para o curso superior de tecnólogo na Fatec.