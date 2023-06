PAULO SILVA ASSINA CONTRATO COM A CAIXA PARA COMPRA DO COMBOIO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES

O prefeito Paulo Silva assinou na manhã desta quinta-feira (1º), o contrato de financiamento que a Prefeitura de Mogi Mirim fará com a Caixa Econômica Federal, por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), para aquisição do comboio de máquinas e caminhões que será usado pela Secretaria Municipal de Agricultura para a manutenção das estradas rurais. Serão R$ 6,5 milhões de um investimento que dotará a Secretaria de Agricultura da maior infraestrutura da história de Mogi Mirim para recuperar e manter as vias da Zona Rural.

O comboio será composto por um caminhão prancha; uma motoniveladora; três caminhões toco; um caminhão trucado; um rolo compactador com pés de carneiro; e duas retroescavadeiras. O conjunto de máquinas e equipamentos foi uma necessidade identificada diante da demanda para o setor de estradas rurais, uma reivindicação dos produtores que se tornou extremamente fundamental.

O ato de assinatura aconteceu no gabinete do prefeito e contou com as presenças dos representantes da Caixa Econômica Federal – Celso Eduardo Moreno Nucci, Gerente de Filial de Governo; Eduardo Lúcio Bueno, Superintendente Executivo de Governo; Alex Lopes Bueno, Gerente da Superintendência Executiva de Governo; e Léia Dias Ferreira, Supervisora de Filiar –, do secretário de Agricultura, Oberdan Quaglio Alves; do gerente regional do Sindicato Rural de Mogi Mirim, Carlos Pereira; e da vereadora Mara Choquetta, presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio da Câmara Municipal.

Paulo Silva ressaltou que a zona rural, que conta com uma população de cerca de 7 mil moradores e com cerca de 1.500 propriedades, merece um investimento maior. “Precisava e merecia uma estrutura adequada do poder público para manter a circulação de veículos, caminhões, produção agrícola, carros e serviços de emergência”, frisou. “Se tudo der certo na licitação, nossa estimativa é entregar e apresentar o comboio no aniversário da cidade”, acrescentou.

Para Oberdan, os R$ 6,5 milhões do financiamento é um “investimento histórico do município que a gente vinha buscando desde o início da gestão e era necessário para que pudéssemos avançar nas manutenções”. “A área rural precisa de carinho, precisa desse olhar atencioso”, reforçou Mara Choquetta.

Moradores das Chácaras São Marcelo, do Vergel e do Macuco, produtores rurais e servidores municipais também prestigiaram o ato.