Paulo Silva – PDT é eleito Prefeito de Mogi Mirim

Depois de alguns anos afastado da política, Dr. Paulo Silva foi eleito prefeito de Mogi Mirim com 34,33% dos votos (14.373), neste domingo, 15.

Carlos Nelson Bueno – PSDB ficou em segundo lugar com 27,97% (11.711 votos), seguido de André Mazon – PTB , 13,08% (5.478) ; Ricardão Brandão – PODE, com 9,24% (3.869); Danilo Zinetti – PSD, 5,99% (2.507); Dr. Elias Ajub – Republicanos, 5,51% (2.307); Aloisio Bueno – PSL, com 2,95% (1.234) e Luis Henrique – PRTB com 0,94% (394 votos).

Cerca de 49.592 eleitores foram as urnas, totalizando 43.272 votos válidos, 3.093 nulos e 3.227 brancos.