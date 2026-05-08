PAV DA RECEITA FEDERAL DE JAGUARIÚNA PASSA A ATENDER NO SHOPPING JAGUAR CENTER

O Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal passou a funcionar em novo endereço desde a última segunda-feira, dia 4 de maio. O serviço, que anteriormente atendia dentro do Poupatempo, agora está localizado no Shopping Jaguar Center Plaza, na Rua Cândido Bueno, 1.299, sala 4, no térreo, em frente ao Atende Fácil.

O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

O PAV é uma iniciativa da Receita Federal em parceria com as prefeituras municipais, com o objetivo de descentralizar e facilitar o acesso da população aos serviços do órgão. Entre os atendimentos oferecidos estão regularização de CPF e CNPJ, consulta de pendências fiscais, emissão de documentos e outros serviços relacionados à Receita Federal.

Com a disponibilização do PAV em Jaguariúna, os cidadãos podem resolver demandas de forma presencial no próprio município, evitando deslocamentos para agências da Receita Federal em outras cidades.