Peça infanto-juvenil, que aborda a importância da água, será apresentada em escolas públicas de Mogi Mirim (SP)​ ​

O projeto Diverte Teatro Viajante se apresentará entre os dias 30 de

maio e 02 de junho em Mogi Mirim (SP)

São Paulo, 26 de maio de 2022- A ONU prevê que, até 2050, 45% da

população mundial não terá a disponibilidade mínima de água

necessária. A água é o recurso básico para a sobrevivência humana e

seu consumo consciente é fundamental para cuidarmos das próximas

gerações. Dentro deste tema, crianças de escolas públicas de cidades

do interior de São Paulo e Minas Gerais terão a oportunidade de

assistir ao teatro “Em busca da Gotinha Preciosa”, que trata sobre a

importância de cuidar da água do nosso planeta.

A primeira cidade será Mogi Mirim (SP), com o tema “Em busca da

gotinha preciosa”, com apresentações entre os dias 30 de maio e 02

de junho.

Serão 45 apresentações, entre os dias 30 de maio e 15 de junho, além

dos dias 19 a 22 de setembro, nas cidades de Mogi Mirim (SP), Luís

Antônio (SP), Santa Rita do Passa Quatro (SP), Ouro Preto (MG) e

Ribeirão Preto (SP).

O espetáculo faz parte do projeto “Diverte Teatro Viajante”, que

leva cultura, entretenimento, arte e conhecimento através do teatro

para crianças e adolescentes de todo o Brasil. Por meio de lei federal

de incentivo à cultura, a turnê conta com o apoio do Ministério do

Turismo e da GS Inima – líder nacional no tratamento de águas

industriais e produção de água de reuso.

“O teatro é uma forma leve, divertida e estimulante de abordar

assuntos importantes com as crianças e demais espectadores. Nesta

peça, envolvemos o público e tratamos sobre a questão da

conscientização e preservação da água, tema tão relevante para o

planeta. Conscientizar as novas gerações é sinônimo de conquistar um

futuro melhor para todos”, afirma o diretor do projeto Diverte Teatro

Viajante, Julio Martinez.

Sobre o espetáculo

Na peça, dois cientistas malucos passam por diversas aventuras

relacionadas à água, como a travessia de oceanos e fortes tempestades.

Muito inteligentes, eles conseguem sobreviver usando o amplo

conhecimento que possuem sobre a água e suas questões ambientais.

Por meio de um enredo cativante e um cenário interativo, a

apresentação conta com ampla participação da plateia, que ajuda nos

experimentos e se diverte com os atores. No decorrer do espetáculo, os

participantes entendem que a água não é apenas aquela coisa incolor,

inodora e insípida que bebemos quando estamos com sede ou que no verão

utilizamos para nos refrescar, mas sim algo extremamente importante para

o nosso dia a dia e que é necessário economizá-la para usufruí-la no

futuro.

Serviço:

Com o objetivo de ampliar a inclusão por meio da experiência

artística, o projeto Diverte Teatro Viajante realiza espetáculos que

contam com acessibilidade para pessoas com deficiência.

Peça “Em busca da gotinha preciosa”

Mogi Mirim (SP)

Dia: 30/05

Horários: 10h e 13h30

Local: E.E. São Judas

Endereço: R. Paulino Albejante, 264 – Jardim Bi-Centenario

Dia: 31/05

Horários: 7h30, 10h e 13h

Local: E.E. Maria Teresa Planalto

Endereço: R. Antonio Donati, 11 – Residencial Floresta

Dia: 01/06

Horário: 07h30, 10h e 13h30

Local: E.E. Monsenhor Nora

Endereço: Rua Monsenhor Moysés Norá, 270 – Centro

Dia: 02/06

Horário: 13h30 e 16h

Local: E.E. Coronel Venâncio

Endereço: Av, R. Cel. João Leite, 200

Sobre a GS Inima Brasil

Uma das pioneiras em concessão de serviços públicos de saneamento

básico no país, a GS Inima Brasil reporta-se à GS Inima Environment,

que por sua vez é controlada pela GS E&C, braço de engenharia do

quinto maior conglomerado empresarial da Coréia Do Sul.

A história da GS Inima Brasil começa em 1995, em Madri, quando foi

criada a Fundação Inima para atuar no setor de água. Em 1995 começa

a operar a Ambient Serviços Ambientais, primeira empresa do grupo no

Brasil, que venceu a licitação da primeira concessão dos serviços de

esgotamento sanitário da cidade paulista de Ribeirão Preto, à época

com 450 mil habitantes e apenas 4% do esgoto doméstico tratado. Hoje

Ribeirão Preto figura no ranking das cidades mais bem saneadas do

país, assim como Araçatuba (SP) também operada pela GS.

Com três Unidades de Negócios – Concessões, Industrial e Serviços,

e operações em cidades dos estados de Alagoas, Minas Gerais, Rio

Grande do Sul e São Paulo, a GS Inima Brasil vem conquistando ao longo

de sua trajetória, contratos de concessão, de parceria público

privada, de locação de ativos e de operação e manutenção de

tratamento de água e esgoto, graças ao seu conhecimento técnico e

investimento permanente nas mais avançadas tecnologias.

É a primeira empresa privada a se tornar sócia da Sabesp em uma

concessão – na SESAMM – Serviços de Saneamento de Mogi Mirim, além

de construir para SABESP a Estação de Tratamento de Esgoto de Campos

de Jordão e uma outra em São José dos Campos. Presta serviço também

para a Casal – Companhia de Saneamento de Alagoas implantando e

operando o sistema de esgotamento sanitário para atender a parte alta

de Maceió.

Entre as inovações no Brasil está o aproveitamento energético de

biogás, produzido a partir do lodo do esgoto, captação de energia

solar por meio de placas fotovoltaicas para consumo operacional,

implantação de usina solar de secagem de lodo resultante do processo

de tratamento de esgoto, utilização de tecnologia sustentável em

produção de água de reuso a partir de efluentes domésticos entre

outros.

Em 2019, tornou-se uma das líderes nacionais no tratamento de águas

industriais e produção de água de reuso ao adquirir o controle de

empresas emblemáticas do setor: Aquapolo (SP), e GS Inima Industrial

Triunfo (RS).

Sobre o projeto Diverte Teatro Viajante

O Projeto consiste em levar o teatro para espaços alternativos como

escolas, praças públicas, locais privados de acesso público, entre

outros, tornando-os culturalmente aproveitáveis, desenvolvendo

programas integrados que permitam o contato, a interação e a

participação das crianças com representações ativas através do

teatro infantil.

Como principais objetivos, o projeto visa contribuir para facilitar, a

todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno

exercício dos direitos culturais, com a realização de espetáculos

gratuitos e de estrutura acessível em municípios em todo o Brasil, a

fim de possibilitar à população a incorporação de produtos

artísticos em seu cotidiano.

O Projeto está em sua 6ª edição e já alcançou um público de mais

de 225.000 pessoas percorrendo o Brasil de norte a sul, levando teatro

para crianças que nunca tiveram a oportunidade de vivenciar essa

experiência tão essencial para a formação do intelecto.