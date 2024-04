Peça “O Casamento de Maria Feia” promete divertir e emocionar em Artur Nogueira

Atração acontece no domingo (07), na Feira Livre, às 10h30; e na quarta-feira (10), na Feira Livre da XV de Novembro, às 20h

Prepare-se para rir e se emocionar com a peça teatral “O Casamento de Maria Feia”, que será apresentada em Artur Nogueira no próximo domingo (07), às 10h30, na Feira Livre da Rua Duque de Caxias. A atração, contemplada pela Lei Paulo Gustavo, é organizada pelo grupo Corpo Envolve Mente e conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

A comédia, ambientada no sertão nordestino, narra a história de Lamparina, um cangaceiro sanguinário que busca um “cabra macho” para casar sua filha Maria Feia, considerada tão feia que nenhum homem a quer. Enquanto isso, Zé das Baratas e sua irmã Matilde lutam para sobreviver.

Com humor leve e personagens cativantes, a peça promete conquistar a atenção de crianças e adultos. Toda a peça será traduzida em Libras.

REPRISE NA QUARTA-FEIRA (10)

Dentre as celebrações do aniversário de 75 anos de Artur Nogueira, a peça “O Casamento de Maria Feia” será reprisada na quarta-feira (10), às 20h, na Feira Livre da Avenida XV de Novembro.

CORPO ENVOLVE MENTE

Dramaturgia: Rutinaldo Miranda Batista Júnior

Direção: Helou Nascimento

Elenco: André Câmara, como Lamparina; Lia Sthefani, como Maria Feia; Helou Nascimento, como Matilde; e Renan Raimundo, como Zé das Baratas.

Participação especial: Tom Intérprete de Libras

Produção: Coletivo

SERVIÇO:

Peça teatral “O Casamento de Maria Feia”

Data: Domingo (07) e quarta-feira (10)

Horário: Domingo (07), às 10h30; quarta-feira (10), às 20h

Local: Domingo (07): Feira Livre da Rua Duque de Caxias; quarta-feira (10): Feira Livre da Avenida XV de Novembro

Entrada gratuita

Classificação livre