Peça “Tem Palhaço no Trânsito” do Circo Teatro Sem Lona se apresenta em Holambra no Circuito das Águas Paulista

Projeto cultural e educativo com patrocínio da Renovias faz espetáculos de conscientização no interior de São Paulo para alunos de escolas da rede púbica.

Com 15 apresentações gratuitas, a peça “Tem Palhaço no Trânsito”, faz parte do projeto cultural do Circo Teatro Sem Lona com patrocínio da concessionária rodoviária Renovias, tendo como objetivo orientar e ensinar de forma lúdica as principais regras de trânsito. É um evento realizado pelo Ministério do Turismo e pela Secretaria Especial da Cultura através da Lei de Incentivo à Cultura.

Os espetáculos acontecerão, no interior paulista, onde a concessionária Renovias atua abrangendo as cidades de Holambra, Mogi Mirim, Aguaí, Águas da Prata e Mococa. A peça será exibida iniciando pela cidade de Holambra, dia 24 de março, com duas apresentações às 9h10 e às 13h30, no Ginásio Municipal de Esportes. Após essas exibições, a caravana segue seu itinerário finalizando as apresentações em Mococa, no dia 30 de março.

A peça “Tem palhaço no trânsito” é conduzida por um narrador que introduz de forma lúdica as leis de trânsito e as medidas de segurança que devem ser respeitadas por todos para manter a integridade e não causar acidentes, que podem ser até fatais.

Divertida e nada monótona, a peça vai esmiuçando as principais regras de trânsito que devem ser respeitadas tanto pelo motorista quanto pelo pedestre. Regras como atravessar as ruas na faixa, respeitar os semáforos e sinalizações, aguardar a passagem dos carros e só então, atravessar as ruas. No carro, usar cinto de segurança, não dirigir usando o celular nem alcoolizado, entre muitas outras medidas de segurança.

A peça é

educativa com o objetivo de conscientizar pedestres e motoristas a respeitarem as leis de trânsito, estimular o respeito mútuo e educar e orientar as crianças como se comportarem nas ruas e avenidas.

Quem é a cia “Circo Teatro Sem Lona”:

Há 25 anos, a companhia “Circo Teatro Sem Lona” tem como objetivo criar uma linguagem teatral que promove espetáculos em espaços públicos e alternativos. É uma companhia independente com o objetivo de pesquisar e criar uma linguagem teatral inspirada nas companhias de circo-teatro, que no passado movimentaram a circulação de espetáculos pelo interior do Brasil.

A “Circo Teatro sem Lona” também realiza diversos projetos por meio da Lei de Incentivo à Cultura, impactando mais de 1,5 milhão de pessoas e por onde passa deixa sua marca, alegrando a criançada.

Com cerca de 350 espetáculos por ano em seu portifólio, a companhia já se apresentou em muitas regiões e cidades do interior do Brasil contabilizando mais de 500 municípios e mais de um milhão de quilômetros percorridos. Coleciona mais de 70 prêmios e solidificou seu nome como uma das mais atuantes companhias no Brasil com diversas participações em festivais e eventos culturais, promovendo a democratização da cultural a um público plural.