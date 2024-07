Pedalinho é reaberto com moderna iluminação em LED e de cara nova para toda população

O Parque Municipal Giuseppe Chiorato, o Pedalinho, no Jardim Novo II, foi reaberto após anos de abandono. O espaço passou por melhorias, teve os alambrados retirados e ganhou nova iluminação em LED. O prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel entregaram o espaço ontem à noite, dia 2 de julho, ao lado de vereadores, servidores, secretários municipais e moradores da região.

“Alegria muito grande ver nossas áreas públicas sendo devolvidas às pessoas e ocupadas pela população de bem. Esse belíssimo espaço de mais de 65.000m², antes cercado, escuro e abandonado, está, agora, aberto, com paisagismo mais limpo, luminárias de tecnologia LED e mais segurança para lazer e convívio das famílias”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti ao lembrar que os serviços de zeladoria foram intensificados em seu governo e que outros espaços foram recuperados e devolvidos para os moradores.

As muretas e os postinhos com alambrado, que cercavam o local, foram retirados. O espaço ficou totalmente aberto, com acesso da população. A abertura da área foi comentada pelo vice-prefeito como sendo um facilitador para as Forças de Segurança. “Esse era um ambiente que estava abandonado há muitos anos e o parque é para ficar aberto para a população e ocupado por pessoas do bem. Quero pedir que todos ajudem a manter esse espaço e qualquer problema acione a Guarda ou a Polícia Militar”, destacou.

Além da nova iluminação em LED e da retirada do alambrado que cercava o Pedalinho, uma ação conjunta foi promovida em toda a área pelas Secretarias Municipais de Obras e Mobilidade, Serviços Municipais e Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Diversas melhorias foram feitas, como poda das árvores, rebaixamento das copas e limpeza de toda a área. Os bancos foram reformados e lixeiras instaladas.

“Lazer é qualidade de vida e tenho certeza que esse espaço vai ser frequentado pelos moradores de todos os cantos da cidade, a exemplo do que já acontecia com a área do campo do TG, que também está sendo totalmente remodelado para melhor receber nossa população durante o lazer”, concluiu o prefeito Rodrigo Falsetti.

A Banda Marcial Luizinho Lanzi da Corporação Musical Marcos Vedovello participou do evento nesta terça-feira, assim como os familiares de Giuseppe Chiorato, patrono do Parque Municipal.