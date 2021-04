Pedreira antecipa a vacinação contra a COVID-19 de pessoas com 67 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Pedreira recebeu na tarde de quinta-feira, 08 de abril, o total de 1.080 doses da vacina CORONAC do Instituto Butantã e antecipou o início da vacinação de pessoas com 67 anos, durante “Drive Thru”, que foi realizado no sábado, 10 de abril, das 9h às 16h, nas dependências do Terminal Rodoviário.

Segundo informou a secretária de Saúde, Ana Lúcia Nieri Goulart, a grade contemplou com a imunização as pessoas de 67 anos, segunda dose para 68 anos ou mais, além da primeira dose para professores com 47 anos ou mais que possuam o código de Vacina Já do Governo do Estado. “Até o momento possuímos cerca 300 pessoas com 67 anos já cadastradas para tomar a vacina contra o Coronavírus”, enfatiza a secretária Ana Lúcia.

A enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Isabel dos Santos Lima, ressalta que as pessoas devem primeiro efetuar seu agendamento através do Telefone 156, aplicativo eouve no site da Prefeitura ou então no Posto de Saúde mais próximo de sua residência.