Pedreira começa a vacinar pessoas de 12 anos contra Covid-19

Agenda de vacina contra o coronavírus anuncia a chegada do imunizante para adolescentes

De acordo com os Boletins do Coronavirus e da Campanha de Vacinação em Pedreira desta terça-feira, 16 de novembro de 2021, a vacina já estás sendo aplicada em jovens a partir dos 12 anos, pessoas a partir de 60 anos, profissionais da saúde, cuidadores, veterinários, educadores físicos e assistentes sociais com a Dose Adicional.

A cidade conta com uma equipe ampla para o cuidado e atenção de quem precisa. De acordo com o boletin informativo, a cidade de Pedreira não possui nenhuma pessoa internada em UTI por contaminação do COVID-19.

Confira o boletim epidemológico da Secretaria de Saúde: