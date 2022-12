Pedreira conquista títulos na Copa Estudantes Mirins de Futebol Society

Durante o último final de semana as equipes Sub-10, 12, 14 e 16 de Pedreira estiveram disputando as finais da Copa Estudantes de Futebol Society, que aconteceram na cidade de Serra Negra, no Circuito das Águas Paulista. Pela Categoria Sub-10 a equipe de Pedreira foi derrotada pela equipe de Águas de Lindóia, ficando com o segundo lugar; Pela Categoria Sub-12 vitória de Pedreira sobre o time de Águas de Lindóia, ficando com o título de Campeã; Na Categoria Sub-14, Pedreira ficou com o segundo lugar sendo derrotada pela equipe do Estudantes; Na Categoria Sub-16, Pedreira foi a Campeã vencendo o Guerreiros, conquistando ainda o troféu de Defesa Menos Vazada, com o goleiro Marcos, e de Artilheiro da Competição com o jogador Luiz Gustavo. “Conquistamos dois vice-campeonatos e dois títulos de campeões, nossos agradecimentos ao Prefeito Fábio Polidoro e ao Secretário de Esportes Patão, pelo importante apoio a todas as nossas equipes, que realmente viabilizou a participação na Copa Estudantes Mirins de Futebol Society em Serra Negra”, destacaram os treinadores Carla e Rafael (Cove). Segundo informou o Secretário de Esportes Patão, estiveram participando das equipes jogadores do Esporte Clube Jardim Andrade, Esporte Clube Santa Sofia, Clube Náutico Joaquim Carlos, além de atletas que disputaram pela primeira vez uma competição oficial. “Parabéns a todos pelo sucesso nesta competição disputada na cidade de Serra Negra, nossos agradecimentos aos pais que estiveram apoiando seus filhos em todas as partidas da competição, meu muito obrigado ao Prefeito Fábio Polidoro pelo apoio a todas as modalidades esportivas através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer”, concluiu Patão, no momento da premiação aos atletas campeões e vice-campeões.