Pedreira está entre as melhores cidades do Estado de São Paulo em Efetividade na Gestão Municipal

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) classificou Pedreira como uma das melhores cidades do Estado de São Paulo em Efetividade na Gestão Municipal.

O TCE atribuiu nota “B” ao Município. Essa foi a maior nota obtida por cidades no Estado de São Paulo. Apenas 33 dos 645 municípios paulistas conseguiram essa classificação.

Na Região Metropolitana de Campinas, apenas Indaiatuba e Pedreira obtiveram nota “B” no Índice de Efetividade de Gestão Municipal (IEG-M) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

“Temos muito a fazer por nossa Cidade, mas resultados como esse, nos dão orgulho de participar de uma equipe dinâmica e competente, e a certeza que estamos caminhando no rumo certo. Parabéns Pedreira!”, ressalta o Prefeito Fábio Polidoro.

O índice de Efetividade da Gestão Municipal é uma ferramenta de diagnóstico que visa avaliar a efetividade da Gestão Administrativa das Prefeituras. Ele é composto por sete indicadores envolvendo boas práticas nas temáticas de Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Proteção das Cidades e Governança da Tecnologia da Informação. Os dados são coletados anualmente por meio de questionários eletrônicos, utilizando-se informações do exercício anterior.