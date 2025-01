Pedreira estará promovendo sua 1ª Conferência Municipal da Cidade

A Prefeitura de Pedreira iniciou o planejamento para promover no mês de março, em data ainda ser definida, a 1ª Conferência Municipal da Cidade, das 8h às 17h, nas dependências da Câmara Municipal, tendo como tema: “Caminhos para uma cidade inclusiva, democrática, sustentável e com justiça social”.

O objetivo da Conferência é reunir ideias e propostas que possam transformar Pedreira em uma cidade mais justa e acessível para todos. “Estamos comprometidos em ouvir a população e construir juntos soluções que atendam às necessidades de todos os munícipes”, destaca o Prefeito Fábio Polidoro.

Na quinta-feira, 30 de janeiro, foi realizada na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, reunião dos membros da Comissão Organizadora, que ficou assim composta: Carina Galvão Freitas – Secretária de Cultura e Economia Criativa; Adriano Aparecido da Silva Bueno – Gestor de Compras e Patrimônio; José Luis Nieri – Secretário de Planejamento; Cláudia Helena da Silva – Movimento Negro de Pedreira; Roseli Pereira – Sindicato dos Servidores Públicos; Ângelo Raul Cranchi Junior – Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Pedreira; Ângelo Milani Pavão – Secretário de Mobilidade Urbana; Licurgo Nunes Costa – Secretário de Segurança e Cidadania.

“Estamos muito felizes com a participação da comunidade e de diferentes setores da sociedade, sendo muito importante para garantirmos que as vozes dos cidadãos sejam ouvidas na formulação de políticas públicas. Toda a população está convidada a participar deste processo, contribuindo com suas experiências e sugestões, fundamentais para o sucesso da Conferência Municipal da Cidade de Pedreira”, enfatiza o Prefeito Fábio Polidoro.