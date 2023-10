Pedreira esteve participando do 11º Fórum Internacional de Educação da Região Metropolitana de Campinas

Com o tema de “Qualidade, equidade e inclusão”, aconteceu entre os dias 3 e 5 de outubro, no Espaço de Exposições da Expoflora, o 11° Fórum Internacional de Educação – Região Metropolitana de Campinas. O evento foi realizado pela primeira vez em Holambra, e contou com a participação de profissionais da área de educação de 20 cidades da RMC e 12 diretorias de ensino da região. De acordo com a organização, passaram pelo evento 5.700 pessoas.

O Prefeito Fábio Polidoro, além da Secretária de Educação Mariangela Rodrigues e profissionais da Rede Municipal de Ensino, estiveram participando ativamente do Fórum. “O objetivo do encontro, realizado a cada ano numa das cidades que compõem a região, é buscar o aprimoramento do ensino na RMC e também promover uma socialização entre os educadores e profissionais do setor, por meio de reflexões, troca de pontos de vistas e de realidades dos participantes”, destacou na ocasião o Prefeito Fábio Polidoro.

As apresentações ficaram por conta de 12 palestrantes da área, entre eles Herbert Lima, secretário de Educação do município de Sobral (CE), cidade que vem se destacando em nível nacional pela qualidade da sua educação pública, e o historiador, professor e colunista do jornal “O Estado de São Paulo” Leandro Karnal. “Na grade de palestras, foram abordados ainda temas como violência nas escolas, educação especial, garantia do direito de aprendizagem, inclusão escolar e desafios da educação infantil, entre outros”, enfatizou o a Secretária de Educação de Pedreira Mariangela Rodrigues.