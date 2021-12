Pedreira inaugura mais uma edição do Projeto “Luzes de Natal”

Neste ano, o projeto foi reformulado e traz o tema “Illuminare”

A Prefeitura Municipal de Pedreira, através da Secretaria Municipal de Cultura, inaugura neste sábado, dia 04 de dezembro, a partir das 19h30, mais uma edição do Projeto “Luzes de Natal” na Praça Ângelo Ferrari.

Neste ano o projeto foi reformulado e traz o tema “Illuminare”. A palavra derivada do italiano, significa “acender”, “iluminar com alegria” e após esse período de pandemia que ainda estamos passando a proposta é trazer as luzes e a magia do Natal para população de Pedreira e região.

A decoração natalina este ano é temática e junto com ela chega também um Show Natalino realizado pelos alunos do Núcleo de Dança e Teatro do Centro Cultural. O espetáculo “E como será o Natal?”, conta a história de como os países precisam trabalhar juntos para trazer a magia do Natal novamente. E como uma cidade do interior do Estado de São Paulo, Pedreira, encontrou uma solução para unir os povos e celebrar esse momento mágico do Natal. A classificação do espetáculo é livre para todos os públicos e é um programa voltado à família.

Acontecerão 02 (dois) shows por noite nos dias 04, 05, 11, 12, 18, 19, 21, 22 e 23 de dezembro, sendo o primeiro sempre a partir das 19h30.

O Papai Noel não ficará fora dessa. Em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Pedreira – ACEP, o Papai Noel atenderá as crianças e seus familiares na Casa do Papai Noel, que será instalada na Praça, todas as noites que houver os espetáculos, lembrando que é necessário seguir os protocolos de distanciamento para a segurança de todos.

Atrações artísticas e culturais acontecerão também durante a semana e também aos finais de semana e serão divulgadas semanalmente através das redes sociais da Prefeitura de Pedreira e da Secretaria Municipal de Cultura. “O Natal é uma data importante não só para as famílias, mas para o comércio também. Nesse momento de retomada a Secretaria de Cultura faz a sua parte para trazer o público e os turistas para o centro da cidade e ajudar o comércio aquecer as vendas. Recheada de atrações culturais, a programação na Praça Ângelo Ferrari traz os artistas de volta aos palcos, gera fluxo turístico para o Município e fortalece a geração de emprego e renda. Toda a equipe da Secretaria de Cultura e da Prefeitura de Pedreira, estão felizes em poder realizar esse evento tão tradicional em nosso Município. É um esforço coletivo, de diversas secretarias e departamentos e dos funcionários da Prefeitura para trazermos uma nova proposta para o Natal da Cidade. Quero agradecer ao prefeito Hamilton e ao vice Fábio, por nos permitirem investir na programação e na decoração natalina e entenderem o quão importante é celebrar o Natal e trazer o espírito natalino para nossa cidade”, ressalta João Paulo Nascimento, secretário de Cultura.

O prefeito Hamilton Bernardes destaca que “a Praça Ângelo Ferrari exibirá uma iluminação robusta, à altura do evento. Os agentes da Secretaria de Cultura, mais uma vez estão criando o clima natalino, que vai agradar, encantar e encher os olhos de todos aqueles que passarem pelo local”.

A Secretaria Municipal de Cultura informa que em caso de chuva a programação poderá ser alterada e novas datas serão divulgadas nas redes sociais da Secretaria de Cultura e da Prefeitura de Pedreira.