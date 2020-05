Pedreira receberá R$ 200 mil para a Saúde através de Emenda Parlamentar

O deputado federal Herculano Passos (MDB), através de Emenda Parlamentar garantiu, para o custeio da Saúde de Pedreira, verba no valor de R$ 200 mil.

Segundo destacou o deputado Herculano Passos, durante seu mandato vem trabalhando para que os municípios sejam sempre beneficiados. “Fui vereador e prefeito de Itu por dois mandatos e conheço bem as necessidades de uma cidade. Saúde, educação, segurança, infraestrutura e assistência social são áreas que recebem o máximo de investimento possível, por isso, a maior parte dos recursos que destino para os municípios é para essas áreas, principalmente a saúde”, enfatizou o Deputado Federal.

O prefeito Hamilton Bernardes Junior agradece ao Deputado Herculano Passos pelo repasse de R$ 200 mil a Saúde de Pedreira.

“Neste momento tão difícil que o país está passando com o enfrentamento do novo Coronavírus todo recurso para a área de Saúde é bem vindo. A população pedreirense agradece imensamente ao Deputado Herculano Passos”, concluiu o prefeito Hamilton Bernardes destacando ainda o trabalho da coordenadora do NAECAP, Adriana Amorim, responsável pela viabilização da verba junto ao Deputado Herculano no Congresso Nacional, em Brasília.