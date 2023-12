Pedreira recebeu o “Ônibus Natalino” da empresa Fênix

A empresa responsável pelo serviço de transporte público de Pedreira, Fênix, disponibilizou um dos ônibus da frota para receber uma decoração que refletia o espírito natalino.

O ônibus esteve nos domingos, 10 e 17 de dezembro, participando da Parada de Natal e posteriormente aberto à visitação do público presente no Projeto Luzes de Natal 2023, na Praça Ângelo Ferrari. “Com uma decoração especial, o Ônibus Natalino da empresa Fênix, esteve mais uma vez em Pedreira, agradecemos aos diretores e proprietários da empresa pela parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura de Pedreira”, destacou na ocasião o Prefeito Fábio Polidoro.

O Ônibus Natalino da Fênix exibiu uma decoração encantadora, convidando a população a entrar e capturar momentos especiais neste final de ano em Pedreira, proporcionando aos moradores e visitantes a oportunidade de vivenciar o espírito natalino de uma maneira única.