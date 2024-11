Péricles apresenta série Voz da Consciência no Canal Bis

O projeto, que exalta a cultura negra brasileira, terá 8 episódios que irão ao ar às segundas e sextas-feiras

Há algum tempo, Péricles divulga trabalhos feitos especialmente para o mês da consciência negra. Este ano não será diferente. Na segunda-feira, 18 de novembro, às 21h, ele estreia no Canal Bis a série especial de entrevistas Voz da Consciência. A convidada do primeiro episódio será Preta Gil.

Voz da Consciência foi idealizada por Péricles com o intuito de se posicionar sobre o tema e falar, através de sua história, sobre o valor do negro na construção da cultura brasileira. A produção, tem o Rio de Janeiro e o samba como cenário e, além do bate-papo com personalidades negras da música, a serie contará com números musicais e depoimentos de personagens importantes do samba carioca gravados na Cidade do Samba. O segundo episódio, transmitido na sexta-feira, 22 de novembro, terá o grupo Fundo de Quintal como convidado.

“A música surge como um grande instrumento de educação e pensamentos de sociedade. E quando falamos de samba, exaltamos um gênero que tem sua história entrelaçada com a trajetória do povo preto no Brasil. Nesta série eu tive a honra de dividir o palco e as histórias com grandes artistas e mostrar que é possível pensarmos nos caminhos que queremos para a juventude e toda população negra deste país. E quanto mais longe nossa voz alcançar, maior será o êxito em construir um Brasil mais justo”, fala Péricles.

Os convidados e as datas de exibição de cada episódio são:

18/11 – Preta Gil

22/11 – Fundo de Quintal

25/11 – Jorge Aragão

29/11 – Dudu Nobre

02/12 – Teresa Cristina

06/12 – Pretinho da Serrinha

09/12 – Leandro Sapucahy

13/12 – Chico Brown

Alessandra Reis (Chefe de Adereço da Viradouro), Andrea Vieira (escultora), Antônio Gonzaga (carnavalesco da Portela), Simone Nascimento (escultora), Mestre Fafá (mestre de bateria da Grande Rio), Lucinha Nobre (Porta Bandeira da Unidos da Tijuca), André Rodrigues (carnavalesco da Portela), Nilcemar Nogueira (sambista doutora em psicologia social) e Nilce Fran (coordenadora da ala de passistas da Portela e presidente de honra da gres Rosa de Ouro do Rio de Janeiro), abrilhantaram ainda mais o projeto com seus depoimentos.

A série Voz da Consciência foi criada pela Faria’s Produções, dirigida por Chico Kertész e realizada pela produtora Macaco Gordo.