Péricles regrava sucesso do grupo infantil Trem da Alegria em comemoração ao Dia das Crianças

A youtuber MC Divertida e Maria Helena, filha do cantor, se juntaram a ele nessa releitura encantadora

Se você foi uma criança na década de 80 com certeza se lembra dos versos da canção ‘Uni Duni Tê’ que o grupo infantil Trem da Alegria lançou em 1985. Agora, após 38 anos, Péricles divulga, ao lado da youtuber Mc Divertida e de sua filha Maria Helena, uma releitura da canção em forma de homenagem. A música e o videoclipe estarão disponíveis em todas as plataformas de streaming e no YouTube a partir desta quinta-feira, 12 de outubro, data em que se comemora o Dia das Crianças.

“Uni Duni Tê é um clássico infantil e, por isso, era uma música que a Maria Helena já ouvia em casa. Então, quando surgiu a ideia de realizarmos essa releitura para o Dia das Crianças, não tive dúvidas na hora de escolhê-la. É uma música leve, divertida e gostosa de cantar”, conta Péricles.

Inclusive, foi Maria Helena a responsável por apresentar a youtuber MC Divertida ao pai. Aos 14 anos a jovem Maria Clara (MC) é um fenômeno infantil. Seu canal no YouTube, criado em 2018, possui mais 13.6 milhões de inscritos e seus vídeos já ultrapassaram a marca de 5.4 bilhões de visualizações. Lá, ela posta clipes musicais, vídeos divertidos, brincadeiras, histórias para toda família e dá visibilidade ao nanismo. As Marias se conheceram em junho passado quando MC Divertida e sua turminha desembarcaram em São Paulo (eles residem e Brasília/DF) para a realização de um show. Maria Helena estava na primeira fila, aplaudindo e conhecendo um ídolo pela primeira vez.

De lá para cá as famílias se tornaram amigas e o desejo de fazerem algo juntos cresceu até que a oportunidade chegou. “Além da MC Divertida participar desse nosso trabalho, eu participo também de um trabalho dela, então, eu estou muito feliz em poder fazer esse projeto com a minha filha, com a MC Divertida e sua turminha (Henrique Cauã, Jéssica Souza e João Pedro). Trabalhar rodeado de crianças é gostoso demais!”.

Péricles também não esconde a alegria em estar ao lado da filha, principalmente em um projeto tão significativo como esse. “Toda vez que eu posso fazer um trabalho junto com a Maria Helena, eu tento deixá-la bem à vontade e com total liberdade para ela ser a menina feliz que é. Apesar de ela ter uma desenvoltura musical muito bonita, a gente não quer forçá-la a ser uma musicista, mas ela vive nessa atmosfera e encara tudo com muita naturalidade. O mais importante de todo esse processo é que ela se divertiu muito, tanto no estúdio, colocando a voz, quanto na gravação do clipe. Tenho certeza de que criamos uma linda memória afetiva que vamos sempre lembrar com muito carinho”, finaliza Péricles.

Uni Duni Tê – Péricles, Maria Helena e MC Divertida

Eu quis saber da minha estrela guia

Onde andaria meu sonho encantado

Fada-madrinha, vara de condão

Esse meu coração sonhando acordado

Vai nos levar pro mundo de magia

Onde a fantasia vai entrar na dança

E quando o brilho do amor chegar

Quero é mais brincar, melhor é ser criança

Uni, duni, duni, tê

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Salamê minguê

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Sorvete colorê

Sonho encantado, onde está você?

A carruagem vai seguir viagem

O Trem da Alegria vai pedir passagem

Na direção do amor que eu preciso

Do meu paraíso, doce paisagem

Vai nos levar pro mundo de magia

Onde a fantasia vai entrar na dança

E quando o brilho do amor chegar

Quero é mais brincar, eu quero ser criança

Uni, duni, duni, tê

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Salamê minguê

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Sorvete colorê

Sonho encantado, onde está você?