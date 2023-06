Período de estiagem aumenta risco de incêndio às margens das rodovias

O inverno é período mais crítico de estiagem e com ele, consequentemente, aumentam os riscos de incêndio às margens das rodovias. Para alertar os motoristas e comunidades existentes às margens das rodovias sobre os riscos dos incêndios, a Renovias está apoiando a Operação Corta Fogo, que é coordenada pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) e direcionada pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) nas rodovias paulistas.

A concessionária está ampliando neste período as ações de prevenção, com reforço no monitoramento das rodovias e veiculação de mensagens nos painéis eletrônicos, chamando a atenção de todos para os cuidados necessários para evitar focos de incêndio.

Além disso, até o final do mês de junho, cerca de 40 mil folhetos com orientações específicas sobre queimadas serão distribuídos aos motoristas nas 9 praças de pedágio da Renovias. A principal recomendação é acionar as concessionárias, imediatamente, ao constatar um foco de incêndio próximo às rodovias.

“As cortinas de fumaça comprometem a visibilidade do motorista, o que pode causar graves acidentes. Por isso, é fundamental que todos atuem para evitar incêndios ou queimadas de qualquer material próximo às rodovias”, enfatiza o coordenador de operações da Renovias, Alberto Correia Junior.

EM NÚMEROS

Em 2022, foram registradas 383 ocorrências de focos de incêndio em toda a malha viária administrada pela Renovias. Deste total, 277 casos (72,3%) ocorreram durante o período de estiagem, entre os meses de junho e setembro.

Só neste ano, desde o início do outono, 52 focos de incêndio já foram identificados pela Concessionária às margens das rodovias.

DICAS DE SEGURANÇA

Em caso de fumaça na pista, o motorista deve:

– Reduzir a velocidade

– Fechar os vidros

– Posicionar o sistema de ventilação na posição recircular

– Manter distância segura do veículo que segue à frente

– Nunca parar na pista e jamais ligar o pisca-alerta em movimento.

Além das orientações, as equipes de Tráfego da concessionária posicionam caminhões-pipa em pontos estratégicos para atuar de forma rápida no controle de focos de incêndio. As viaturas de inspeção, guinchos leves e pesados possuem abafadores e as equipes que atuam nestes veículos são treinados para atuar no primeiro combate aos focos menores. Em ocorrências de grande porte é acionado o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

Outra ação neste período de estiagem é a intensificação do trabalho de manutenção e construção de aceiros, ao longo da malha viária, especialmente em regiões próximas a plantações de cana de açúcar.

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

A fumaça de queimadas traz ainda outros transtornos, como a piora da qualidade do ar, que afeta diretamente a saúde humana, trazendo problemas respiratórios.

Vale lembrar que além dos riscos para a segurança e saúde de todos, as queimadas causam um grande impacto ambiental, com a degradação de matas, áreas de preservação permanente e nascentes de rios.

Em caso de incêndio próximo às rodovias, a Renovias pode ser acionada pelo telefone de emergência. O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) está disponível 24 horas por dia aos clientes da Renovias. Para acioná-lo, basta ligar para o número 0800 055 9696 ou usar um dos telefones de emergência, implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego e dicas de segurança podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo.