Período de frio: Holambra oferece aulas alternativas em substituição a natação e hidroginástica

Com a chegada das estações de baixas temperaturas e a interrupção das aulas de natação e hidroginástica até o fim de julho, o Departamento Municipal de Esportes irá promover práticas alternativas para garantir que os holambrenses não deixem de se exercitar durante esse período.

Às terças e quintas, das 17h30 às 18h30, serão realizadas aulas de alongamento e condicionamento físico para cidadãos a partir de 14 anos. Já para os mais novos serão promovidas diversas atividades físicas, também às terças e quintas-feiras, em dois períodos: das 8h30 às 10h e entre 14h e 15h30.

De acordo com o diretor da pasta, Pedro Paoliello Machado de Souza, não é necessário fazer inscrição prévia. Basta ir até o Complexo Aquático, no horário das atividades, e apresentar Cartão Cidadão. “Faremos essas ações nos mesmos horários das aulas de natação e hidroginástica para garantir que ninguém deixe de se exercitar no período mais frio do ano”, explicou. “Quem não fazia as aulas e quiser participar dessas práticas também está convidado. O importante é não ficar parado”.

Mais informações podem ser obtidas no Departamento, anexo ao Estádio Municipal Zeno Capato, ou por meio do telefone (19) 3802-4711.