Pesca está liberada até 30 de maio para o público geral em Artur Nogueira

Atividade está permitida das 7h às 18h, na Lagoa dos Pássaros; é proibido o uso de carretilha ou molinete

A Prefeitura de Artur Nogueira comunica à população que a pesca na Lagoa dos Pássaros está liberada para o público em geral até o dia 30 de maio, com o objetivo de ampliar as opções de lazer das famílias nogueirenses durante a semana e os fins de semana.

A atividade é permitida no horário das 7h às 18h, e não é necessária inscrição e nem pagamento de taxa. É proibido o uso de carretilha ou molinete, além de outros equipamentos irregulares.

Na última sexta-feira (01), a Prefeitura realizou o 21º Campeonato de Pesca “Vardo Correa”, para o qual foram soltas mais de 1 tonelada de pacu e tilápia no local.

Posteriormente, a partir de 1 de junho, a atividade volta a ser limitada de 2ª a 5ª feira aos aposentados cadastrados na Secretaria de Meio Ambiente.