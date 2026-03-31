Pescaria de Sexta-Feira Santa será liberada no Parque dos Lagos em Jaguariúna

Evento gratuito acontece no dia 3 de abril e permite que moradores levem os peixes pescados para casa

A Prefeitura de Jaguariúna realiza na próxima Sexta-Feira Santa, 3 de abril, a tradicional pescaria da Semana Santa no Parque dos Lagos. A atividade acontece das 8h às 17h, nos lagos 1 e 2, e será aberta a todos os moradores.

Para participar, não é necessário pagamento, sendo exigida apenas a apresentação do Cartão Cidadão na entrada do parque. Menores de idade devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, os participantes poderão levar os peixes pescados e está permitido o uso de equipamentos como carretilhas e molinetes.

A iniciativa reforça uma tradição da cidade e oferece uma opção de lazer para as famílias durante o feriado religioso.

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