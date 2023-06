Pessoas em situação de rua são acolhidas por conta das baixas temperaturas

O inverno nem começou, mas as temperaturas mais baixas já chegaram. A nova estação se inicia na próxima quarta-feira, dia 21 de junho, exatamente às 11h58. A exemplo do ano passado, as pessoas em situação de rua serão abrigadas em Mogi Guaçu e o trabalho de abordagem é feito pela Equipe Segurança, Cidadania e Acolhimento (Esca), em conjunto com Secretaria Municipal de Assistência Social e com a Igreja e Comunidade Kairós.

As pessoas em situação de rua estão sendo acolhidas, emergencialmente, em uma casa de acolhimento localizada na Rua dos Operários, na Vila Maria. O trabalho começou a ser realizado no dia 16 de junho. O local conta com espaço para o banho e alimentação. A ação de inverno é feita pela Esca desde a inauguração do programa, em 2021. Neste ano, conta com o reforço da Igreja e Comunidade Kairós.

A Coordenadora da Esca, enfermeira especialista e mestre em Saúde Mental, Elaine Cristina Alberti, reforça que os técnicos da equipe realizam uma busca ativa a partir das 18h e promovem transporte dos que aceitam o convite do acolhimento.

“A ação de inverno promoverá a redução de danos desses assistidos, que já estão em situação de vulnerabilidade. Nas baixas temperaturas o organismo poderá responder com distúrbios cardiovasculares podendo levar a morte do indivíduo”, comentou Elaine.