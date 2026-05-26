PF de Campinas mira grupo suspeito de desviar mais de R$ 2 milhões de contas da Caixa

Operação cumpre mandados em quatro cidades paulistas; cerca de 30 correntistas teriam sido atingidos pelo esquema

A Polícia Federal de Campinas deflagrou, na manhã desta terça-feira (26), uma operação para apurar a atuação de um grupo suspeito de aplicar golpes contra clientes da Caixa Econômica Federal. Segundo a investigação, os desvios ultrapassam R$ 2 milhões e teriam atingido cerca de 30 correntistas.

De acordo com a PF, os investigados teriam contado com a participação de uma ex-funcionária terceirizada para executar as fraudes. A apuração aponta indícios de emissões irregulares de cartões e transações suspeitas em contas bancárias.

As investigações começaram em dezembro de 2025, após a própria Caixa identificar sinais de irregularidade e comunicar o caso às autoridades competentes. A partir disso, a Polícia Federal passou a analisar a dinâmica do esquema e a possível participação dos envolvidos.

Nesta terça-feira, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas. As diligências ocorreram em Campinas, São Paulo, Franco da Rocha e Santo André.

A Polícia Federal informou que as investigações continuam para esclarecer como os desvios foram realizados, identificar todos os envolvidos e apurar a extensão dos prejuízos causados às vítimas.

Fonte: Plox

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