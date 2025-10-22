PF faz prisão em Paulínia/SP de indivíduo envolvido com vários crimes

Homem tem histórico por tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e extorsão mediante sequestro

A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (21/10), um indivíduo com atuação em esquemas de lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas. A ação ocorreu no município de Paulínia, com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Durante patrulhamento tático, equipes da Polícia Militar abordaram um veículo em via pública, cujo condutor apresentou documento de identificação com indícios de falsificação. A Polícia Federal foi acionada e, em continuidade às diligências, deslocou-se até a residência do suspeito, onde foram apreendidos uma arma de fogo, um colete balístico e grande quantidade de dinheiro em espécie.

O homem já havia sido alvo de operações policiais em diferentes estados e possui extenso histórico criminal, incluindo prisões anteriores por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, uso de documento falso, porte ilegal de arma de fogo e extorsão mediante sequestro