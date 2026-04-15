PF prende criador da página Choquei e MCs em operação contra lavagem de dinheiro

Ação nacional investiga esquema bilionário de movimentações ilegais e cumpre mandados em diversos estados

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 15 de abril, uma operação de grande porte contra um esquema de lavagem de dinheiro que pode ter movimentado mais de R$ 1,6 bilhão em recursos ilícitos. Entre os alvos estão o influenciador Raphael Sousa Oliveira e os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, que foram presos durante a ação.

O influenciador, responsável por uma das maiores páginas de entretenimento do país, foi detido em sua residência na cidade de Goiânia. Além da prisão, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão relacionados à investigação.

Ao todo, mais de 200 policiais federais participam da operação, que inclui o cumprimento de 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária em diversos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, além do Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Federal, o grupo investigado utilizava diferentes estratégias para ocultar a origem dos valores, incluindo movimentações financeiras de alto volume, uso de dinheiro em espécie e transações com criptoativos.

Os envolvidos poderão responder por crimes como associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Até o momento, não foram divulgados detalhes específicos sobre a participação individual de cada investigado no esquema.

A operação segue em andamento e novas informações podem ser divulgadas pelas autoridades nos próximos dias.

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