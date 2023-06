Piercing bucal exige cuidado para garantir a segurança no uso das joias

Você tem um piercing na boca ou conhece alguém que tenha? Há anos, os piercings orais, também chamados labrets, são bastante procurados por quem deseja ter um acessório cheio de personalidade e estilo. Em geral, as joias são colocadas na língua, lábios, gengiva ou bochechas e são feitas em materiais como titânio, aço cirúrgico e até mesmo ouro. “É preciso lembrar, porém, que os piercings orais ultrapassam a questão estética e, se a pessoa não tiver os devidos cuidados, eles podem afetar a saúde”, diz o Cirurgião Dentista Sergio Lago, Implantodontista, Doutor em Periodontia e Embaixador da S.I.N. Implant System. “Por isso, é preciso que o usuário do piercing esteja atento às medidas de higienização diária”, completa.

No mais, quem faz uso de aparelhos ortodônticos deve ter cuidado redobrado. “Quem usa aparelho pode ter piercings bucais, mas o local onde será feita a perfuração deve ser avaliado pelo dentista, já que dependendo da região, a joia pode conflitar com a peça, enroscando em suas estruturas”, explica Lago. “Com isso, além de ficar mais sujeito a provocar feridas e machucados na cavidade oral, o piercing oral pode causar um desalinhamento do aparelho, interferindo no sucesso do tratamento ortodôntico”, conclui.

Veja, a seguir, 4 dicas para garantir a segurança do seu piercing oral.

1) Seja rigoroso com a higienização bucal

O piercing bucal exige que se tenha uma rotina de cuidados com a higiene oral rigorosa, com escovação e uso do fio dental após cada refeição, no mínimo três vezes ao dia. “Estas orientações valem para todas as pessoas, mas devem ser reforçadas pelos usuários de piercing oral”, explica Lago. Conforme o especialista, isso ocorre porque o local onde está o piercing é mais predisposto ao surgimento de infecções. “Especialmente na cavidade oral, é preciso redobrar os cuidados com piercings, pois a boca fornece o ambiente ideal para as bactérias se multiplicarem e prosperarem”, diz o cirurgião dentista. “Isso significa que uma infecção menor pode rapidamente se tornar uma infecção mais grave”, completa.

2) Faça uso do enxaguante bucal

Os enxaguantes bucais devem ser utilizados por quem tem piercings orais ao menos três vezes ao dia, sempre após a escovação. “O produto evita o acúmulo de bactérias e germes na região, evitando o surgimento de infecções”, diz Lago. “Vale reforçar que o enxaguante não tem a função de limpar e não substitui o uso da escova e fio dental”, conclui.

3) Converse com seu dentista

Antes de colocar o piercing oral, é válido trocar uma ideia com seu dentista. “O profissional irá dizer se o local escolhido é adequado para a perfuração e orientar sobre a rotina de higiene”, diz Lago. “Também é importante mencionar que alguns piercings bucais podem causar retração gengival e, com isso, os dentes ficam mais vulneráveis a cáries e ao surgimento da periodontite, por isso a conversa com o dentista é tão importante”, completa.

4) Fique atento aos sinais de infecção

“Quando houver qualquer sinal de sangramento, inchaço ou secreção significa que algo não vai bem com o piercing e há infecção à vista”, alerta o especialista. “Ao perceber qualquer sintoma diferente, é importante que a pessoa nunca tente retirar a joia por conta própria, o correto é procurar ajuda médica para uma avaliação e início do tratamento mais adequado”, conclui.

