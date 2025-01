Piloto que Sobreviveu a Queda de Helicóptero em São Paulo era Formado em Enfermagem pela Unifaj

Foto Reprodução

O piloto Edenilson de Oliveira Costa, que sobreviveu ao acidente de helicóptero ocorrido na última sexta-feira, 16 de janeiro, em São Paulo era formado em Enfermagem pelo Centro Universitário de Jaguariúna (UNIFAJ) segundo consta em seu perfil no Linkedin. Com mais de 15 anos de experiência na aviação, Edenilson é natural de Dourados (MS), casado e pai de duas filhas.

Relembre sobre o acidente

O Helicóptero caiu na noite dessa quinta feira (16) em Caieiras, na grande São Paulo, com quatro ocupantes as duas vitimas que sobreviveram foram resgatadas com vida na manhã desta sexta dia 17. O acidente que também teve como sobrevivente Bethina Feldman, de apenas 12 anos, filha de André Feldman e Juliana Elisa Alves Maria Feldman, proprietários da empresa C & F Administração de Aeronaves, infelizmente, André e Juliana foram as vítimas fatais da tragédia, deixando outros dois filhos, Enrico e Manoela.