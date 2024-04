Piscinão do São Vicente é inaugurado com festa no dia do aniversário de Artur Nogueira

Foi inaugurado na manhã desta quarta-feira, dia 10 de abril, o Piscinão Antônio Paschoalino Camargo (conhecido por Flamengo), o Piscinão do São Vicente. A cerimônia de inauguração fez parte das festividades do aniversário da cidade, comemorado neste dia 10 de abril.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Lucas Sia (PSD), do vice-prefeito Davi da Rádio (PSDB), dos vereadores do município e diversos secretários da administração municipal, além da população em geral, especialmente moradores do bairro São Vicente.

Durante seu discurso o prefeito Lucas Sia exaltou o esforço da administração municipal para que a obra fosse concretizada. “Essa obra foi uma promessa da administração para a população desse bairro que há muitos anos sofre com as enchentes que atingiam o bairro e perdiam todos os seus bens. Sensível a esse problema a administração não mediu esforços para que essa obra fosse realizada”, disse o prefeito

Lucas Sia agradeceu ao vice-prefeito, aos vereadores, secretários e todos que colaboraram com a realização da obra. “No dia do aniversário da nossa querida cidade estamos muito felizes em entregar essa obra de grande importância para os moradores desse bairro. Muito obrigado a todos!”, exclamou o prefeito.

Familiares do homenageado (In Memoriam) também marcaram presença na cerimônia. A filha do Sr. Flamengo, Marli Aparecida Camargo falou da alegria e emoção pela homenagem ao seu pai. “Essa obra maravilhosa é muito importante para todos nós moradores do bairro que tanto sofremos durante as enchentes. Agradeço ao prefeito Lucas Sia e o vice Davi Fernandes por essa obra e pela homenagem ao meu pai”.

Outra moradora do bairro, Rosangela Aparecida Lauria também falou da sua alegria pela inauguração do Piscinão. “Essa é uma obra muito importante pra todos nós moradores do bairro, principalmente para nós que moramos nos arredores do piscinão, que sofremos muitas perdas durante as enchentes. Graças a Deus foram só perdas materiais, mas para nós essas perdas foram significativas e com essa obra podemos ficar tranquilos, embora muitos perguntem se vai dar certo, eu posso dizer ‘que já deu certo’, porque mesmo antes de estar pronta a obra já fez a diferença durante algumas chuvas fortes que não causaram nenhum problema”, disse a moradora.

O homenageado Sr. Flamengo foi morador do bairro durante muitos anos, teve muitas perdas de bens durante as enchentes, mas nunca quis sair do bairro e sempre teve esperança de que algum dia o problema seria resolvido.

filhos e netos do homenageado com o secretário de saúde Amarildo Boer

Rosangela Laurina, moradora do bairro