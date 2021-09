Plantio de árvores homenageia vítimas da Covid-19 em Engenheiro Coelho

QR-Code leva para site com lista dos homenageados vítimas da Covid-19

A prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho e a Paróquia de São Pedro, realizaram no sábado (18), o plantio de árvores no cemitério municipal, em homenagem às vítimas da Covid-19 na cidade. A iniciativa tem o apoio do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente e acontece na semana do dia da árvore, comemorado no dia 21 de setembro.

O prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, disse que, “é preciso homenagear os nossos entes queridos, que se foram por causa dessa pandemia. As árvores plantadas serão um símbolo para nos fazer recordar da vida de cada uma dessas pessoas”.

Ao todo, foram plantadas 64 árvores da espécie Ipê Amarelo. Segundo o Pároco Reynaldo Ferreira de Melo, “essa foi uma forma que encontramos de homenagear as vítimas dessa pandemia em nossa cidade. Muitas vítimas dessa pandemia fiéis participantes da nossa Paróquia de São Pedro”.

Dentro do cemitério, ao lado do cruzeiro, em uma pedra branca, está um QR-Code, que leva para um site contendo o nome e idade de cada um dos homenageados.