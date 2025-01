PM apreende máquinas de jogo de azar em Mogi Mirim

Na tarde de 16 de janeiro, uma equipe da Polícia Militar apreendeu duas máquinas de jogo de azar em Mogi Mirim, durante a Operação Paz e Proteção.

A ação ocorreu quando os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita, que entrou rapidamente no estabelecimento comercial, ao notar a presença da equipe de patrulhamento. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homem, mas, no interior do comércio, foram localizadas as máquinas de jogo, sendo uma delas encontrada em funcionamento.

Os responsáveis pelo estabelecimento foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu para registro da ocorrência. A perícia foi acionada para analisar o local e os equipamentos. As máquinas foram apreendidas, e os envolvidos foram liberados após a elaboração do boletim de ocorrência.

A Operação Paz e Proteção visa combater práticas ilícitas e reforçar a segurança nas áreas monitoradas pela Polícia Militar.